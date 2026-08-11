छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की. ED ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है.

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अधिकारियों के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया है. अब ED उन्हें अदालत में पेश करने वाली है. मामले में ED उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग करेगी.

ED के मुताबिक, कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था. उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि अधिकारियों और नेताओं से जुड़े एक कथित सिंडिकेट ने आबकारी विभाग पर कब्जा कर लिया था. इससे सरकारी खजाने को करीब 2,883 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

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ED अब तक इस मामले में 6 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, पूर्व संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप-सचिव सौम्या चौरसिया समेत कई लोग शामिल हैं.

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