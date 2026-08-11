scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में ED ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. मामले में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Advertisement
X
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार (Photo- ITG)
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार (Photo- ITG)

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की. ED ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है.

अधिकारियों के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया है. अब ED उन्हें अदालत में पेश करने वाली है. मामले में ED उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग करेगी.

ED के मुताबिक, कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था. उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि अधिकारियों और नेताओं से जुड़े एक कथित सिंडिकेट ने आबकारी विभाग पर कब्जा कर लिया था. इससे सरकारी खजाने को करीब 2,883 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

सम्बंधित ख़बरें

नेतानार सीआरपीएफ कैंप में महिलाओं के रोजगार के लिए कई केंद्र खुल गए हैं (Photo: ITG)
जब डर पीछे छूटने लगा... नक्सलवाद के बाद बदलते इलाकों की कहानी
Govt approves EMC 2.O in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, राजनांदगांव में EMC 2.0 को मिली मंजूरी
सोशल मीडिया पर वायरल 'News' नाम, उम्मीदवार बोला...
CGPSC Result News Kumar Pradhan
'News' नाम के कैंडिडेट को फर्जी समझ वायरल करने लगे लोग, खुद सामने आया
नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाली दीपा अब डॉक्टर बनने जा रही है (Photo ITG)
तैयार हो रही है नई 'फ्रंटलाइन', जहां हथियार नहीं, हुनर है सबसे बड़ा हथियार

यह भी पढ़ें: आबकारी नीति केस: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में कल अहम सुनवाई

ED अब तक इस मामले में 6 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, पूर्व संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप-सचिव सौम्या चौरसिया समेत कई लोग शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    X पर वीडियो पोस्ट कर बुरा फंसे हरभजन सिंह, जानें क्यों हुए ट्रोल? |
    Litti Chokha Recipe: बारिश में उठाएं गरमा-गरम लिट्टी-चोखा का लुत्फ, बिना चूल्हे के तवे पर ऐसे करें तैयार |
    कल का मौसम: 12 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी बारिश, बाकी जगह ऐसा रहेगा मौसम; IMD का लेटेस्ट अलर्ट |
    राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की मांग, छात्र नेता को समर्थकों ने दिया धोखा |
    न बड़ा खेत, न पूंजी! आसिया घर में मशरूम और छत पर उगाती हैं सब्जियां, कमा रहीं ₹40 हजार महीना |
    दिखने में लकड़ी जैसे, दीमक की टेंशन नहीं! कितने सस्ते पड़ते हैं ये स्पेशल दरवाजे? |
    दूसरी पत्नी पर लट्टू उर्मिला मातोंडकर के Ex हसबैंड, लंहगे में सजी नई दुल्हन, बोले- मेरी जिंदगी |
    वाराणसी में दर्दनाक अंत: जिस शहर में आए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, वहीं एक साथ बिछ गईं परिवार की तीन लाशें |
    अगले हफ्ते खुलेगा ये IPO, साइज- ₹1700Cr... सोना-चांदी और हीरे बेचती है कंपनी |
    तेलंगाना: रेवंत रेड्डी के भाई की कंपनी को जमीन आवंटन पर बवाल, BRS ने मांगा CM का इस्तीफा
    Advertisement