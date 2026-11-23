खबरों से आपका जरा-सा भी वास्ता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की खबरें आपने न देखी हों.

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सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि कैसे 20 नवंबर को दानापुर में हुए तिलक समारोह में वो 400 गाड़ियों के काफिले के साथ जलवे से पहुंचे थे. लेकिन उसके बाद से मामला कुछ गड़बड़ हो गया है. जो इंन्फ्लुएंसर “छोटे सरकार” की शान में रील बनाते नहीं थक रहे थे, वही अब इस बात पर मौज ले रहे हैं कि तिलक भोज में खाने को लेकर कैसे मार मच गई.

उन्होंने तिलक में दामाद को तीन करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर की चाबी सौंपी. लेकिन इंस्टाग्राम पर “अनंत सिंह” खोजने से अभी चमचमाती लैंड रोवर नहीं, पापड़ और चाऊमिन के लिए मार-पीट करते लोग दिख रहे हैं. घोड़े की रेस और ईनाम में मिलने वाली थार के इंतजाम पर भी बारिश ने पानी फेर दिया. अब ना तो रेस होगी, ना नदवां गांव में हेलिकॉप्टर उतरेंगे. मैदान में कीचड़ भर गया है.

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लेकिन इन सबके बावजूद, इस शादी को लेकर चर्चा गर्म है. और हो भी क्यों ना! आपने कोई ऐसी शादी देखी है जिसमें लड़की का पिता कहे कि जो भी ये वीडियो देख ले, वो सब आमंत्रित हैं. यानी गेस्ट लिस्ट - अनंत! तिलक में जो हुआ उसके बाद ऐसा कौन सा वेडिंग प्लानर होगा जो इस बात की गारंटी लेगा कि ऐसी शादी के डिनर में प्लेटें कम नहीं पड़ेंगी? अनंत सिंह ने कहा है कि वो चार लाख लोगों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं. इतने लोग तो अच्छी-अच्छी रैलियों में भी नहीं जुटते.

ऐसी अनसुनी-अनदेखी शादी में खर्च कितना हो रहा है और पैसा कहां से आ रहा है ये पूछने पर अनंत सिंह कहते हैं कि “सब इंतजाम यार-दोस्त लोग कर रहे हैं”. अनंत सिंह के ऐसे कौन से दरियादिल दोस्त हैं जो उनकी शान के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं ये तो पता नहीं. लेकिन उनकी दौलत की गहराई नापने के लिए हमने उनके और उनकी पत्नी के साल 2015 से लेकर 2025 के चार पुराने चुनाव घोषणापत्रों को ध्यान से देखा. जो दिखा वो काफी दिलचस्प है.

दौलत- 1,00,00,00,000

अनंत कुमार सिंह बिहार के दूसरे सबसे धनी विधायक हैं. बीजेपी के कुमार प्रणय पहले नंबर पर हैं. साल 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव में मोकामा से ही जीती थीं. इसको छोड़कर अनंत सिंह 2005 से लगातार वहां से जीतते रहे हैं. 2025 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है. दस साल पहले उनकी संपत्ति 28 करोड़ थी. दोनों के कुल 17 बैंक खाते हैं.

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किलो भर सोना!

शादी की बात हो और सोने-चांदी के गहनों की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है. अब बेटी दामाद को शादी में गहने कितने दिए जा रहे हैं ये तो अभी पता नहीं, लेकिन खुद अनंत सिंह और उनकी पत्नी सोने-चांदी के मामले में मालामाल हैं. 2025 में उनके पास 851 ग्राम सोना और 6 किलो 300 ग्राम चांदी थी. आज की कीमत के हिसाब से इतने सोने के गहने की कीमत करीब एक करोड़ और चांदी की कीमत लगभग साढ़े ग्यारह लाख होगी. 2015 में उनके पास सिर्फ 25 तोला सोना था.

3 करोड़ का टशन

अनंत सिंह बेटी को 3 करोड़ की कार यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद उन्हें महंगी गाड़ियों का खूब शौक है. साल 2025 के हलफनामे के अनुसार उनके पास छह एसयूवी हैं जिनकी कीमत चार करोड़ से ज्यादा है. इनमें सबसे महंगी गाड़ी दो करोड़ 70 लाख की लैंड क्रूजर है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पास आठ-दस गाड़ियां हैं. 2015 में उनके पास सिर्फ एक महिन्द्रा स्कॉर्पियो थी जिसका मूल्य उस समय छह लाख था.

अनंत से आगे नीलम

चुनाव के हलफनामे के मुताबिक, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जमीन-जायदाद के मामले में उनसे काफी आगे हैं. नीलम देवी के पास 49 करोड़ की अचल संपत्ति है तो विधायक जी के पास 11 करोड़ की. दोनों की अचल संपत्ति मिलाकर देखें तो उनके पास अपने गांव में खेती की जमीन और घर के अलावा पटना के पाटलिपुत्र, बिरला मंदिर, फ्रेजर रोड, कृष्णापुरी, बोरिंग कैनाल रोड, नोएडा और गुरुग्राम में घर, दफ्तर और कॉमर्शियल संपत्ति है. दोनों की अचल संपत्ति 2015 में 25 करोड़ थी जो 2025 में बढ़कर 58 करोड़ हो गई.

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शादी के बाद अनंत सिंह की बेटी ससुराल जाएगी और वो खुद जेल. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की शादी के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी थी और एक दिसंबर को उन्हें सरेंडर करना है. उनके ऊपर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या, हत्या की धमकी, अपराधियों को संरक्षण देने और अपहरण जैसे गंभीर मामले शामिल हैं.

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