चीन से बांग्लादेश जा रहे एक जहाज को इंडोनेशिया की नौसेना ने रोककर 405 टन ऐसा केमिकल जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइल बनाने में होता है. जहाज से लाखों बिना रजिस्ट्रेशन वाले सिम कार्ड भी मिले हैं. इंडोनेशियाई नौसेना के एक कमांडर के मुताबिक, जब्त किए गए केमिकल से करीब 100 मिसाइलों के लिए प्रोपेलेंट तैयार किया जा सकता है. इस बरामदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी बड़ी खेप बांग्लादेश क्यों भेजी जा रही थी और वहां इसे किसे मिलना था.

और पढ़ें

'द बिजनेस स्टैंडर्ड' की 23 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, कोमोरोस के झंडे वाला जहाज MV Star Lines चीन के लियानयुंगांग पोर्ट से बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट जा रहा था. 7 नवंबर को इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में बेलावन के पास इसे रोक लिया गया. जहाज 8 नवंबर को बांग्लादेश पहुंचने वाला था.

यह भी पढ़ें: Nvidia AI चिप्स के लिए चीन का 2 साल का सीक्रेट मिशन, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए कराई तस्करी: रिपोर्ट का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, जहाज की संदिग्ध गतिविधियों के बाद इंडोनेशियाई नौसेना ने उसे रोका. जहाज ने बेलावन के समुद्री इलाके में बिना तय कार्यक्रम के ठहराव किया था. गश्ती जहाज KRI Sigalu-857 ने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चालक दल ने जवाब नहीं दिया. जांच में यह आरोप भी सामने आया कि जहाज ने सफर के दौरान अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) बंद कर दिया था.

Advertisement

15 कंटेनरों में मिला मिसाइल बनाने का केमिकल

जहाज के 36 कंटेनरों की जांच में 15 कंटेनरों से 405 टन सोडियम परक्लोरेट मिला. इसके अलावा 54 पैलेट में लाखों खाली 4G LTE सिम कार्ड बरामद हुए. यह केमिकल खुद विस्फोटक नहीं है, लेकिन रॉकेट और मिसाइल के प्रोपेलेंट बनाने में इस्तेमाल होता है.

बांग्लादेश के पास गोला-बारूद और छोटे हथियार बनाने का सैन्य उद्योग है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वहां रॉकेट और मिसाइल बनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है. ऐसे में इस खेप के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं. जहाज के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली है. नौसेना अब जहाज के मालिक, सामान भेजने वाली कंपनी और बांग्लादेश में इसके खरीदार की पहचान करने में जुटी है.

मोंगला पोर्ट पर चीन का बढ़ता दखल

मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है. भारत को 2015 और 2018 के समझौतों के तहत मोंगला और चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल की सुविधा मिली थी. भारत ने मोंगला तक रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए भी निवेश किया है.

यह भी पढ़ें: चीन में कभी धूप में सुखाकर रखते थे दही, सालों तक रहता था सुरक्षित, अब बदल गई पूरी परंपरा

वहीं, चीन ने जून 2026 में मोंगला के पास 110 एकड़ जमीन पर इकोनॉमिक जोन बनाने का समझौता किया था. चीन इस बंदरगाह के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए करीब 336 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दे चुका है. ऐसे में चीन से आई इस संदिग्ध खेप ने सुरक्षा और उसके असली खरीदार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----