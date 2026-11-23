How To Grow Carrots: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में लाल-लाल गाजर दिखने लगती हैं. कभी इनसे गाजर का हलवा बनता है, तो कभी सब्जी और सलाद में इनका इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाजर को आप हर हफ्ते बाजार से खरीदकर लाते हैं, उसे घर की बालकनी या छत पर भी उगा सकते हैं? जी हां, इसके लिए आपको न तो बड़े बगीचे की जरूरत है और न ही खेत की. बस एक गहरा गमला, थोड़ी मिट्टी और गाजर के बीज चाहिए.

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खास बात यह है कि गाजर उगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. सही मिट्टी, समय पर पानी और थोड़ी देखभाल से आप घर पर ही ताजी गाजर तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं गमले में गाजर उगाने का आसान तरीका. घर में गाजर उगाने से ये फायदा होगा कि आप उन्हें कभी भी खा सकते हैं और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

गमले में गाजर उगाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

सबसे पहले गाजर के अच्छे क्वालिटी वाले बीज खरीदें. इसके अलावा आपको इन चीजों की जरूरत होगी.

10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग

अच्छी और भुरभुरी मिट्टी

वर्मी कम्पोस्ट या पुरानी गोबर की खाद

गाजर के बीज

पानी देने के लिए छोटी वॉटरिंग कैन

ध्यान रखें कि गाजर की जड़ें मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ बढ़ती हैं. इसलिए गमला जितना ज्यादा गहरा होगा, गाजर को बढ़ने के लिए उतनी ही अच्छी जगह मिलेगी.



सबसे पहले तैयार करें मिट्टी

गाजर उगाने के लिए मिट्टी का सही होना बहुत जरूरी है. इसके लिए ऐसी मिट्टी लें जो भुरभुरी और उपजाऊ हो. मिट्टी में थोड़ी वर्मी कम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें. इससे पौधों को जरूरी पोषण मिलेगा और गाजर की जड़ों को बढ़ने में मदद मिलेगी. मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर गमले या ग्रो बैग में भर दें. ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त न हो, वरना गाजर की जड़ें ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगी.



अब गमले में ऐसे लगाएं गाजर के बीज

मिट्टी तैयार होने के बाद गमले में हल्की-हल्की लाइनें बना लें. अब इन लाइनों में गाजर के बीज डालें. बीजों को बहुत ज्यादा गहराई में न दबाएं. इसके बाद बीजों के ऊपर हल्की मिट्टी की लेयर डाल दें. ध्यान रखें कि बीज पूरी तरह मिट्टी से ढक जाएं. अब ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे.



रोज पानी देते समय न करें ये गलती

गाजर के बीज लगाने के बाद मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है. शुरुआत में मिट्टी सूखने न दें और जरूरत के हिसाब से हल्का पानी देते रहें. हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो. ज्यादा पानी भरने से बीज और पौधों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए गमले में पानी निकलने के लिए नीचे छेद जरूर होने चाहिए.



कितने दिन में निकलने लगेंगे गाजर के पौधे?

बीज लगाने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. आमतौर पर गाजर के बीजों को अंकुरित होने में करीब 10 से 15 दिन लग सकते हैं. शुरुआत में पौधों की बढ़त धीमी दिखाई देगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. करीब एक महीने बाद पौधों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है. इस दौरान उनकी अच्छी देखभाल करें और मिट्टी में नमी बनाए रखें.



एक महीने बाद डालें खाद

जब गाजर के पौधे करीब एक महीने के हो जाएं, तब उन्हें एक्स्ट्रा पोषण देने के लिए मिट्टी में थोड़ी वर्मी कम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिला सकते हैं. इससे पौधों को बढ़ने में मदद मिलेगी. खाद डालते समय ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे.



कब तैयार हो जाएगी घर की उगाई गाजर?

जब गाजर की जड़ का ऊपरी हिस्सा मिट्टी के ऊपर दिखाई देने लगे, तो आप उसकी बढ़त पर नजर रख सकते हैं. गाजर निकालते समय पौधे को धीरे से पकड़ें और ध्यान से खींचें, ताकि जड़ टूटे नहीं.

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इस तरह आप बिना खेत या बड़े बगीचे के अपनी छत, बालकनी या घर के किसी धूप वाले कोने में गाजर उगा सकते हैं. सर्दियों में घर की उगाई ताजी गाजर से सलाद, सब्जी और हलवा बनाने का मजा ही अलग होगा.

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