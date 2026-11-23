इंटरनेट पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिन्हें देख किसी का दिमाग घूम जाए. ऐसे ही एक वीडियो में एक शख्स एक छोटी सी मशीन से खुलेआम नोट प्रिंट करता दिखाई दे रहा है. हालांकि, नोट प्रिंट करने वाले ये वीडियो प्रैंक रील्स हैं. फिर भी सामने वाले लोगों के रिएक्शंस इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं.

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एक ऐसे ही वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे लगी रेहड़ी पर कुछ सामान लेता है. फिर जब पैसे देने की बारी आती है तो वह दुकानदार को कागज का टुकड़ा थमा देता है. जब दुकानदार उसकी तरफ हैरानी वाले भाव से देखता है, तो वीडियो बना रहा शख्स जवाब देता है कि यह सौ का नोट है. विश्वास नहीं होता है तो अभी इस कागज के टुकड़े को मैं सौ का नोट बना कर दिखाता हूं.

वीडियो में दिखाया गया है कि इसके बाद शख्स एक छोटी से मशीन निकालता है. उसमें एक तरफ से वह कागज का टुकड़ा डालता है और दूसरी तरफ से सौ का नोट निकालता है. शख्स का दावा है कि उसने उस कागज के टुकड़े को उस मशीन से प्रिंट कर सौ का नोट बना दिया है. फिर वह दुकानदार को नोट थमा देता है.

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यह देखकर बेचारा दुकानदार हक्का- बक्का हो जाता है. उस भोले दुकानदार के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वह इस पर भरोसा करे या ना करे. क्योंकि, 100 का नोट एकदम असली वाला दिखता है. फिर वह पास खड़े एक शख्स को नोट दिखाता है और पूछता है कि चेक करके बताओ ये असली है या नकली. वह शख्स भी हैरान रह जाता है. क्योंकि नोट एकदम असली था.

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चूंकि, यह एक प्रैंक वीडियो है. फिर भी सड़क किनारे दुकान लगाने वाले ऐसे लोगों की समझ में नहीं आता कि यह आखिर हो क्या रहा है. वीडियो में दुकादारों का यही भाव लोगों का ध्यान खींचता है. ऐसे नोट प्रिंट करने वाले कई प्रैंक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो काफी मजेदार हैं.

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