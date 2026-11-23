मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले हल्दी की रस्म शुरू हो गई है. गांव में आयोजित समारोह के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है, जिसे विदेशी फूलों से सजाया गया है. कई फीट चौड़े स्टेज पर शिवांगी के साथ उनकी मां नीलम देवी, बड़ी बहन, तीनों भाई और बड़े दामाद मौजूद रहे.

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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का जश्न अब पूरे रंग में नजर आने लगा है. शादी से पहले हल्दी की रस्म शुरू हो गई है. इस खास मौके पर सजावट से लेकर परिवार की मौजूदगी तक, हर चीज आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हल्दी समारोह के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है, जिसे विदेशी फूलों से सजाया गया है. कई फीट चौड़े इस स्टेज पर शिवांगी की हल्दी की रस्म निभाई जा रही है.

हल्दी के मंच पर शिवांगी के साथ उनकी मां और मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी, बड़ी बहन, तीनों भाई और बड़े दामाद भी मौजूद रहे. परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दुल्हन शिवांगी को हल्दी लगाई. इस दौरान परिवार के बीच खुशियों और उत्साह का माहौल दिखाई दिया.

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विदेशी फूलों से सजा हल्दी का मंच

शिवांगी की हल्दी के लिए खास सजावट कराई गई है. मंच को आकर्षक फूलों से सजाया गया है. विदेशी फूलों की महक और भव्य सजावट समारोह को शाही अंदाज दे रही है. कई फीट चौड़े स्टेज पर परिवार के सदस्यों के साथ शिवांगी की हल्दी की रस्में हो रही हैं. समारोह की तस्वीरों में शादी की तैयारियों की भव्यता और परिवार का उत्साह साफ नजर आ रहा है.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. इसके लिए मोकामा के लदमा गांव में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. शादी में मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने और मनोरंजन तक की विशेष व्यवस्था की जा रही है. गांव में भव्य पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. अब हल्दी की रस्म शुरू होने के साथ ही शादी का जश्न अपने चरम पर पहुंचने लगा है. परिवार और रिश्तेदार इस खास मौके को यादगार बनाने में जुटे हैं.

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