पंजाब के अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु इलाके में आवारा कुत्तों के हमले ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. गांव जलाल में 8 साल के बच्चे रणजीत सिंह की कुत्तों के हमले में मौत हो गई. वह तीन बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था.

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जानकारी के मुताबिक, रणजीत गांव के ग्राउंड में गया हुआ था. इसी दौरान वहां मौजूद आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि बच्चे की जान नहीं बच सकी. कुछ छोटे बच्चों ने ग्राउंड में रणजीत का शव देखा. इसके बाद उन्होंने गांव वालों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

इस घटना से पूरे गांव में शोक और गुस्से का माहौल है. गांव के लोगों का कहना है कि रणजीत का परिवार बेहद गरीब है. तीन बहनों के बीच वह घर का इकलौता बेटा था और सबसे छोटा भी था. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गरीब परिवार को मुआवजे की मांग

घटना के बाद गांव वालों ने सरकार और प्रशासन से परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है. उनका कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता है. ऐसे में बच्चे की मौत के बाद परिवार को सहारे की जरूरत है.

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ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों की समस्या पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि गांव में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी दूसरे परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

रणजीत की मौत ने गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. तीन बहनों के जिस भाई को परिवार ने बड़े अरमानों से पाला था, उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया. अब ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मदद मिले और इलाके में आवारा कुत्तों से बचाव के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं.

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