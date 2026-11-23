साउथ सिनेमा की खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अब तक अपनी फिल्मों और शानदार अदाकारी से फैंस का दिल जीतने वाली तृषा को उनके चाहने वाले राजनीति के मैदान में भी देखना चाहते हैं. जी हां, कुछ फैंस ने तो उन्हें सीधे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तरह देखना शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं, समर्थकों ने तृषा के नाम पर एक नया संगठन भी बना दिया है और उन्हें एक खास सियासी टाइटल दे डाला है.

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इस पहल के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में तृषा भी तमिलनाडु की राजनीति में कदम रख सकती हैं? हालांकि, फिलहाल एक्ट्रेस की तरफ से राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

तृषा के नाम पर बना नया संगठन, मिला 'इलैया पुराची थलाइवी' का खिताब

तृषा कृष्णन के कुछ समर्थकों ने 'इलैया पुराची थलाइवी तृषा पेरावई' नाम से एक फोरम शुरू किया है. इस संगठन के जरिए फैंस ने उम्मीद जताई है कि तृषा भविष्य में राजनीति में आएंगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करेंगी.

समर्थकों ने तृषा को 'इलैया पुराची थलाइवी' यानी 'युवा क्रांतिकारी नेता' का खिताब दिया है. यह नाम सीधे तौर पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जे. जयललिता के लोकप्रिय खिताब 'पुराची थलाइवी' से जुड़ता है.

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फोरम के सदस्यों का मानना है कि तृषा का व्यक्तित्व जयललिता से मिलता-जुलता है और उनमें भी वैसी ही नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है. यहां तक कि संगठन ने उन्हें जयललिता की राजनीतिक विरासत से जोड़कर भी पेश किया है.

विजय के साथ राजनीति में आएंगी तृषा? फैंस ने जताई बड़ी उम्मीद

फोरम की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि संगठन को भरोसा है कि तृषा एक दिन मुख्यमंत्री विजय के साथ राजनीतिक सफर शुरू करेंगी. समर्थकों का दावा है कि दोनों साथ मिलकर तमिलनाडु के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

संगठन ने कहा कि जब विजय और तृषा राजनीति में साथ आगे बढ़ेंगे, तो राज्य का विकास और बेहतर होगा. फैंस ने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के प्रति भी समर्थन जताया है.

हालांकि, यह पूरा मामला फिलहाल फैंस की पहल और उनकी उम्मीदों तक ही सीमित है. तृषा ने खुद न तो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है और न ही विजय के साथ सियासी सफर को लेकर कोई पुष्टि की है.

जयललिता की तरह सख्त नेता बनेंगी तृषा? फैंस ने गिनाईं खूबियां

तृषा के समर्थकों ने उनकी तुलना सिर्फ जयललिता के नाम और खिताब से ही नहीं की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री के काम करने के अंदाज का भी जिक्र किया है.

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प्रेस रिलीज में कहा गया कि जयललिता के मुख्यमंत्री रहते अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास रहता था. उन्हें राज्य के हर मामले की जानकारी रहती थी और काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ वह सख्त कदम उठाती थीं.

फोरम का मानना है कि तृषा में भी ऐसे ही गुण हैं. समर्थकों को उम्मीद है कि अगर वह राजनीति में आती हैं, तो तमिलनाडु में जयललिता जैसी मजबूत और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल सकती है.

जयललिता के रोल में भी दिख सकती हैं तृषा

दिलचस्प बात यह है कि तृषा का नाम इन दिनों जयललिता के किरदार को लेकर भी चर्चा में है. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता एमजी रामचंद्रन यानी MGR की जिंदगी पर 'पुराची थलाइवर MGR' नाम से एक बायोपिक बनने की खबर है.

इस फिल्म में MGR का किरदार एक्टर जेएम बशीर निभाने वाले हैं. अक्टूबर में बशीर ने बताया था कि जयललिता के रोल के लिए तृषा से बातचीत चल रही है. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अब एक तरफ फैंस तृषा को राजनीति में देखने के सपने सजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका नाम जयललिता की बायोपिक से भी जुड़ रहा है. ऐसे में तृषा के चाहने वालों की उत्सुकता बढ़ना लाजिमी है.

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फिलहाल इतना तय है कि तृषा की राजनीति में एंट्री की खबर अभी सिर्फ समर्थकों की उम्मीद है, कोई पक्का ऐलान नहीं. लेकिन अगर वह सचमुच कभी सियासत में उतरती हैं, तो साउथ की राजनीति में एक नई और दिलचस्प चर्चा जरूर शुरू हो सकती है.

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