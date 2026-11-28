साहित्य आजतक 2026 के मंच पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से राजनीतिक मेमॉयर और आत्मकथा को लेकर भी बात हुई. उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि जब राजनेता अपनी जिंदगी पर किताब लिखते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या कई बार मेमॉयर के जरिए अपनी छवि सुधारने या राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है? सवाल में सोनिया गांधी के मेमॉयर का भी जिक्र किया गया.

और पढ़ें

इस पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मेमॉयर लिखने के पीछे दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं. एक तो अपनी विचारधारा और एजेंडे को आगे बढ़ाना, ताकि किसी के राजनीतिक भविष्य को फायदा पहुंचे. दूसरा, अपने जीवन की सच्चाई लोगों के सामने रखना. उनके मुताबिक, आत्मकथा लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति में अपने बारे में सच बोलने का साहस हो.

यह भी पढ़ें: भूपेन हजारिका का संगीत प्रेरणा, जुबीन गर्ग भरते हैं जोश... साहित्य आजतक के मंच पर हिमंत सरमा ने सराहा

'सिर्फ अच्छी बातें लिखने से मेमॉयर की अहमियत नहीं रहती'

सीएम हिमंता ने कहा कि हर इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे, दोनों पहलू होते हैं. कोई भी व्यक्ति हमेशा सही काम नहीं करता. इसलिए आत्मकथा लिखते समय अपनी गलतियों और कमजोरियों को भी सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए. अगर कोई लेखक खुद को ऐसा पेश करता है जैसे उसने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं की, तो ऐसी किताब की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती. मेमॉयर तभी स्वीकार्य होता है, जब उसमें जीवन के दोनों पहलुओं को जगह मिले.

Advertisement

सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले हिमंता?

सोनिया गांधी के मेमॉयर पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने कहा, "मेरा व्यक्तिगत सम्मान है, लेकिन कई सवालों के जवाब उसमें अधूरे रह गए हैं." उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन पर लिखते समय पूरी तरह निष्पक्ष और अलग होकर सोचना चाहिए. अगर लेखक के मन में यह बात है कि उसकी किताब से अगले चुनाव में वोट मिलेंगे या उसके बेटे के राजनीति में आने का रास्ता आसान होगा, तो वह सही मायने में मेमॉयर नहीं लिख पाएगा.

यह भी पढ़ें: कैनवस पर शिवाजी, कविताओं में भारत... साहित्य आजतक में दिखे संस्कृति के अनूठे रंग

सीएम हिमंता के मुताबिक, आत्मकथा लिखने के लिए लेखक में यह साहस होना चाहिए कि वह अपने आज के राजनीतिक या व्यक्तिगत हितों से अलग होकर अपने जीवन का सच लिख सके.

---- समाप्त ----