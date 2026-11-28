न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन (28 नवंबर) भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चला. वह मैट हेनरी की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इसके साथ ही यशस्वी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.

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मैट हेनरी ने भारत की पहली पारी में शुरुआती ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड किया. यशस्वी के नाम अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में आठ डक हो गए हैं. विराट कोहली सात बार शून्य पर आउट हुए, जबकि चेतेश्वर पुजारा के नाम छह डक दर्ज हैं.

WTC में सबसे ज्यादा डक (भारतीय बैटर)

यशस्वी जायसवाल- 8

विराट कोहली- 7

चेतेश्वर पुजारा- 6

न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमटने के बाद भारत बल्लेबाजी करने उतरा. मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल को ऐसी गेंद पर आउट किया, जो शुरुआत में अंदर आती दिखी, लेकिन पिच से पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल गई. यशस्वी ने गेंद की शुरुआती दिशा के हिसाब से अपना बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बाहरी किनारे को छकाते हुए ऑफ स्टम्प से जा टकराई.

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पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों पर 85 रन बनाकर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. इस बार वह अपनी पिछली पारी का प्रदर्शन दोहरा नहीं सके.

इससे पहले न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी 246/5 से आगे बढ़ाई और 116.3 ओवर में 356 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंदों पर 89 रन बनाए. उन्हें गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा. भारत की ओर से आकाश दीप ने 99 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. गुरनूर बरार और अंशुल कम्बोज को दो-दो विकेट मिले.

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