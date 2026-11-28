संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को INDIA गठबंधन के नेताओं की एक बुलाई गई. NCP-SCP नेता सुप्रिया सुले ने शरद पवार की तबीयत का हवाला देते हुए इस बैठक से दूरी बनाई है. NCP-SCP के सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार नाराज हो गए हैं. उन्होंने NCP-SCP के इस कदम को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया.

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उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. विजय वडेट्टीवार ने NCP पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका मतलब है कि NCP (शरद पवार) सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गई है. उन्होंने कहा कि NCP (SCP) परिसीमन विधेयक का समर्थन कर रही है इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ धोखा किया है. उन्होंने शरद पवार की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, 'उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने वाली अपनी पुरानी आदत को कायम रखा है'. उन्होंने कहा कि उनका(शरद पवार) नाम उन लोगों में शामिल होगा जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया है.

महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भी शरद पवार की पार्टी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि उसने 85 वर्षीय शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेजने के लिए पूरा समर्थन दिया था. कांग्रेस ने मार्च में हुए महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की सात सीटों पर चुनाव होना था. उस समय NCP-SP के पास सिर्फ 10 विधायक थे जबकि एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 36 वोटों की जरूरत थी. कांग्रेस ने कहा कि उस समय उसके पास 16 और शिवसेना (UBT) के पास 20 विधायक थे. कांग्रेस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने शरद पवार को राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया.

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और अब क्या: कांग्रेस

कांग्रेस ने इसी घटनाक्रम को याद दिलाते हुए NCP-SP पर निशाना साधा है. पार्टी ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए अपना दावा तक छोड़ दिया था तो अब क्या हो रहा है? कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जिस शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी को कांग्रेस ने मुश्किल समय में समर्थन दिया वही अब परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रही है.

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