बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बड़े कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है. 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय मेले में देश के 15 से अधिक राज्यों के करीब 50 हजार किसानों के पहुंचने की उम्मीद है. इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक होगी. किसानों को बताया जाएगा कि कैसे नई तकनीकों की मदद से कम लागत में खेती को ज्यादा मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है.

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विश्वविद्यालय परिसर में कृषि मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस दौरान 175 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और कृषि स्टार्टअप्स की भागीदारी होगी. यहां किसान ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने से लेकर डिजिटल खेती के आधुनिक तरीके सीख सकेंगे.

AI, ड्रोन और रोबोटिक्स होंगे मेले का आकर्षण

मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन दीदी, पॉलीहाउस और सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष पवेलियन बनाए जाएंगे. किसानों को जलवायु के अनुकूल उन्नत बीजों की जानकारी और खरीदारी का मौका भी मिलेगा. इसके अलावा मखाना, शहद, औषधीय पौधों और श्रीअन्न यानी मिलेट्स से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी.

खास बात यह है कि आधुनिक खेती के साथ पारंपरिक फसलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों को कोदो, मरुआ, ज्वार और बाजरा जैसी पुरानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. विश्वविद्यालय का प्रयास है कि किसान बदलते मौसम और खेती की चुनौतियों के बीच इन फसलों की संभावनाओं को भी समझें.

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बैलगाड़ी की सवारी से लेकर एग्री टूरिज्म तक

कृषि मेले में सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि शहरों से आने वाले लोगों, युवाओं और बच्चों के लिए भी खास इंतजाम होंगे. ग्रामीण विरासत और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिसर में बैलगाड़ी की सवारी की व्यवस्था की जाएगी. इससे नई पीढ़ी को गांव और पारंपरिक खेती की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश होगी.

कुलपति डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेंदु पांडेय (डॉ. पीएस पांडेय) ने बताया कि इस बार मेले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है. स्टॉल बुकिंग और साझेदारी से मिलने वाले राजस्व के जरिए आयोजन का खर्च उठाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य आधुनिक तकनीकों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है.

वैज्ञानिकों से सीधे सवाल पूछ सकेंगे किसान

निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. रत्नेश झा के मुताबिक, मेले के तीनों दिन वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद होगा. 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे. दूसरे दिन किसानों को विश्वविद्यालय के शोध प्रक्षेत्रों का भ्रमण कराया जाएगा. समापन समारोह में बेहतर काम करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा.

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मेले में केंद्रीय और राज्य के कृषि मंत्रियों, सांसदों, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को भी आमंत्रित किया गया है. दूर-दराज से आने वाले किसानों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था होगी. दिसंबर की ठंड को देखते हुए रजाई, गद्दे, शुद्ध पेयजल और मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे. इन व्यवस्थाओं के लिए 23 समितियां दिन-रात काम कर रही हैं.

कुल मिलाकर पूसा का यह कृषि मेला किसानों के लिए नई तकनीक, उन्नत बीज, पारंपरिक फसलों और खेती के नए तरीकों को समझने का बड़ा मंच बनने जा रहा है.

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