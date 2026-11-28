‘धमाल विद पति पत्नी और पंगा’ में आर्चना पुरान सिंह ने अपने पति परमीत सेठी के साथ अपनी सीक्रेट शादी की दिल छू लेने वाली कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद उन्होंने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और भागकर शादी कर ली. उनकी शादी में सिर्फ चार लोग मौजूद थे.

और पढ़ें

सीक्रेट वेडिंग पर बोलीं अर्चना

आर्चना ने सीक्रेट वेडिंग पर कहा- परमीत और मैंने असल में पूरी तरह गुपचुप रूप से शादी की थी. उस वक्त हमारे दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए शादी में सिर्फ चार लोग मौजूद थे. हमारी कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं थी, सिर्फ हम दोनों थे, जो चाहे जो हो, एक-दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार थे.

आर्चना ने एक मजेदार बात भी बताई कि शादी के अगली सुबह ही उन्हें शूट के लिए जाना पड़ा. वो पांच मिनट देर से सेट पर पहुंचीं, और डायरेक्टर गुस्से में उनसे देरी की वजह पूछने लगा. आर्चना ने कहा कि और मैं वहां खड़ी थी, क्योंकि मैं उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि ‘सर, मैंने कल रात अभी-अभी शादी की है.

जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छुपानी पड़ी

आर्चना ने आगे कहा, सोचिए, एक रात शादी कर ली और अगली सुबह कैमरे के सामने खड़ी हो गईं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को पूरी दुनिया से छुपाते हुए! आज जब परमीत और मैं पीछे मुड़कर देखते हैं और हंसते हैं, तो वो गुपचुप शादी हमारी जिंदगी की सबसे फिल्मी और खास शुरुआत लगती है, जो हमने कभी मांगी होगी.

Advertisement

आर्चना और परमीत की ये कहानी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि दो लोगों के इरादों और प्यार की कहानी है, जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद एक-दूसरे का साथ चुना. उनकी सीक्रेट शादी आज भी उनके लिए सबसे खास और फिल्मी पल बनी हुई है.

---- समाप्त ----