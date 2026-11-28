गर्मियों में घर की छत इतनी गर्म हो जाती है कि उसका असर सीधे कमरों के तापमान पर पड़ता है. वहीं, बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने और दीवारों पर सीलन आने की समस्या भी परेशान करती है. ऐसे में कई लोग छत पर टाइल्स लगवाने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ लोग वॉटरप्रूफ कोटिंग करवाना बेहतर समझते हैं. लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन-सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है? किसमें खर्च कम आएगा और कौन-सा तरीका छत को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा?

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छत पर टाइल्स लगवाना उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो छत को सुंदर बनाने के साथ उसे इस्तेमाल करने लायक भी रखना चाहते हैं. बाजार में कई तरह की रूफ टाइल्स मिलती हैं. इनमें हल्के रंग की टाइल्स सूरज की रोशनी को ज्यादा वापस लौटाने में मदद करती हैं. इससे छत पर गर्मी का असर कुछ हद तक कम हो सकता है. टाइल्स लगवाने के बाद छत देखने में भी साफ और सुंदर लगती है. आप इस पर आसानी से चल सकते हैं और बैठने के लिए भी जगह बना सकते हैं.

हालांकि, टाइल्स लगवाने के कुछ नुकसान भी हैं. इसका शुरुआती खर्च वॉटरप्रूफ कोटिंग के मुकाबले ज्यादा हो सकता है. इसके अलावा, अगर टाइल्स के बीच की जगह ठीक से नहीं भरी गई या उनके नीचे सही तरीके से वॉटरप्रूफिंग नहीं की गई, तो बारिश का पानी अंदर जा सकता है. समय के साथ टाइल्स टूटने या उखड़ने की परेशानी भी हो सकती है. इसलिए सिर्फ टाइल्स लगवा देना ही काफी नहीं है, उनके नीचे की सतह को भी सुरक्षित बनाना जरूरी है.

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वॉटरप्रूफ कोटिंग करवाने के क्या फायदे हैं?

अगर आपकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है या छत और दीवारों पर सीलन आ जाती है, तो वॉटरप्रूफ कोटिंग एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसमें छत की सतह पर एक खास तरह की परत लगाई जाती है, जो पानी को अंदर जाने से रोकने में मदद करती है. यह परत छत की छोटी दरारों को ढकने और पानी के रिसाव की परेशानी कम करने में मदद कर सकती है. इसका एक फायदा यह भी है कि इसके लिए छत पर टाइल्स की तरह ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करना पड़ता.

वॉटरप्रूफ कोटिंग का खर्च भी कई मामलों में टाइल्स लगवाने से कम हो सकता है. लेकिन इसकी क्वालिटी और लगाने का तरीका बहुत मायने रखता है. अगर छत की सफाई और मरम्मत ठीक से किए बिना कोटिंग कर दी गई, तो कुछ समय बाद इसकी परत निकल सकती है. इसके अलावा, हर तरह की कोटिंग गर्मी से बचाने का काम नहीं करती. इसलिए अगर आपका मकसद छत को ठंडा रखना है, तो सामान्य वॉटरप्रूफ कोटिंग के बजाय कूल रूफ कोटिंग के बारे में जानकारी लेनी चाहिए.

गर्मी से बचने के लिए क्या ज्यादा बेहतर है?

गर्मियों में छत का तापमान कम रखने के लिए टाइल्स और खास तरह की कोटिंग दोनों मददगार हो सकती हैं. अगर आप हल्के रंग की ऐसी टाइल्स लगवाते हैं, जो सूरज की रोशनी को ज्यादा वापस लौटाती हैं, तो छत कम गर्म हो सकती है. वहीं, कूल रूफ कोटिंग भी सूरज की गर्मी को कम सोखने के लिए बनाई जाती है. इससे घर के अंदर का तापमान कम रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका असर छत की बनावट, टाइल्स या कोटिंग की क्वालिटी और मौसम पर भी निर्भर करता है.

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टाइल्स और वॉटरप्रूफ कोटिंग में किसका खर्च ज्यादा है?

दोनों का खर्च छत के आकार, इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और मजदूरी पर निर्भर करता है. आमतौर पर छत पर टाइल्स लगवाने में ज्यादा खर्च आता है, क्योंकि इसमें टाइल्स खरीदने के साथ उन्हें लगाने और नीचे की सतह तैयार करने का खर्च भी जुड़ता है. वहीं, वॉटरप्रूफ कोटिंग कई मामलों में कम बजट में हो सकती है. हालांकि, कोटिंग की क्वालिटी और कितने साल तक उसका असर रहेगा, यह भी देखना जरूरी है. सस्ती कोटिंग करवाकर अगर कुछ समय बाद दोबारा काम कराना पड़े, तो कुल खर्च बढ़ सकता है.

आपके घर के लिए कौन-सा विकल्प सही रहेगा?

अगर आपकी छत से पानी टपकता है या बारिश के बाद सीलन आती है, तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की वॉटरप्रूफिंग करवाना जरूरी है. अगर आपका मकसद छत को सुंदर बनाना और उस पर बैठने या चलने के लिए अच्छी जगह तैयार करना है, तो टाइल्स लगवा सकते हैं. वहीं, अगर गर्मी से परेशान हैं, तो हल्के रंग की रूफ टाइल्स या कूल रूफ कोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं. अगर बजट कम है और छत पर पानी के रिसाव की समस्या है, तो वॉटरप्रूफ कोटिंग एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

आखिर में क्या है ज्यादा फायदेमंद?

देखा जाए तो टाइल्स और वॉटरप्रूफ कोटिंग दोनों का काम अलग-अलग है. टाइल्स छत को सुंदर बनाने और गर्मी का असर कम करने में मदद कर सकती हैं, जबकि वॉटरप्रूफ कोटिंग का मुख्य काम पानी को छत के अंदर जाने से रोकना है. इसलिए दोनों की तुलना करने के बजाय अपनी जरूरत समझना ज्यादा जरूरी है. अगर आप छत पर टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो उनके नीचे वॉटरप्रूफिंग जरूर करवाएं. इससे बारिश के पानी से होने वाली परेशानी का खतरा कम होगा और आपकी छत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है.

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