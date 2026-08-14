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पंचकूला हादसे का खौफनाक CCTV आया सामने, जनरेटर लोड करते समय पलटी थी क्रेन, 2 हेल्परों की मौत

हरियाणा के पंचकूला में क्रेन पलटने से दो हेल्परों की मौत के दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. हादसा उस वक्त हुआ, जब भारी जनरेटर को एक वाहन पर लोड किया जा रहा था. इसी दौरान क्रेन अचानक असंतुलित होकर पलट गई और दोनों हेल्पर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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देखते ही देखते पलट गई क्रेन.(Photo: Screengrab)
देखते ही देखते पलट गई क्रेन.(Photo: Screengrab)

पंचकूला में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी जनरेटर को एक वाहन पर चढ़ाने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही थी. इसी दौरान अचानक मशीन का संतुलन बिगड़ा और वह देखते ही देखते पलट गई. हादसे में क्रेन पर मौजूद दो हेल्पर नीचे जा गिरे.

बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी क्रेन के ऊपरी हिस्से पर बैठे हुए थे. जैसे ही मशीन असंतुलित हुई, उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला. क्रेन के पलटते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: गैंगस्टर अटैक से दहला पंचकूला, पार्षद के देवर रतन लुबाना पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ के बाद दो शूटर गिरफ्तार

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स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े हालात और मौके पर मौजूद परिस्थितियों की जानकारी जुटाई.

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

हादसे के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ दुर्घटना से जुड़े साक्ष्यों को भी देखा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्रेन के पलटने की वास्तविक वजह क्या थी.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भारी जनरेटर को वाहन पर चढ़ाते समय क्रेन का संतुलन बिगड़ने की वजह से दुर्घटना हुई. हालांकि, पुलिस ने अभी हादसे के पीछे किसी एक कारण की पुष्टि नहीं की है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं मशीन के संचालन में लापरवाही तो नहीं बरती गई थी.

 देखें वीडियो...

पुलिस तकनीकी खराबी की आशंका को भी जांच के दायरे में रखकर आगे बढ़ रही है. हादसे के समय क्रेन की स्थिति, जनरेटर का वजन, लोडिंग की प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजामों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज भी जांच में अहम साक्ष्य माना जा रहा है.

लापरवाही या तकनीकी खराबी, जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि क्रेन पलटने के पीछे लापरवाही जिम्मेदार थी या मशीन में किसी तरह की तकनीकी खामी आई थी.

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दो हेल्परों की मौत से इलाके में दुख का माहौल है. पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हादसे की पूरी तस्वीर सामने लाने में पुलिस को मदद मिलने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
इनपुट- उमंग शेरोन.
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