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‘रक्षा से ऊर्जा तक साथ’, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका का खास संदेश

अमेरिका ने भारत को उसके 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए भारत-अमेरिका के मजबूत और बेहतर रिश्तों की कीमना की.

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अमेरिका ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं (File Photo: PTI)
अमेरिका ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं (File Photo: PTI)

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर अमेरिका ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को बधाई देते हुए दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की बात की.

रुबियो ने X पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अच्छे संबंधों की वजह से भारत-अमेरिका रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, व्यापार और जरूरी खनिजों जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच दोस्ती और गहरे पारिवारिक रिश्ते दोनों देशों की मजबूत साझेदारी की नींव हैं. अमेरिका दोनों देशों के मिलकर बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद करता है.

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यह भी पढ़ें: कश्मीर का पुराना राग, परमाणु क्षमता का दावा और नया त्रिपक्षीय रक्षा समझौता... स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोला पाकिस्तान?

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया. 

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गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने की रफ्तार और तेज करने का संकल्प लेना चाहिए.

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