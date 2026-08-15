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80th Independence Day: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक आर्यन को राष्ट्रपति भवन में क्यों आमंत्रित किया?

'चंदू चैंपियन' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद, कार्तिक आर्यन भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 'एट होम' रिसेप्शन में शामिल होंगे.

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राष्ट्रपति भवन से कार्तिक आर्यन को बुलावा (Photo: ITG)
राष्ट्रपति भवन से कार्तिक आर्यन को बुलावा (Photo: ITG)

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं. 'चंदू चैंपियन' में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किसी का दिल जीतने वाले कार्तिक के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' (At Home Reception) के लिए आमंत्रित किया है. इस बार देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे बॉलीवुड से सिर्फ कार्तिक आर्यन को ही यह खास न्योता मिला है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 'एट होम रिसेप्शन' एक बेहद औपचारिक और गरिमामय कार्यक्रम होता है. इसमें देश के शीर्ष राष्ट्रीय नेता, सेना के जांबाज जवान, दिग्गज खिलाड़ी, प्रमुख कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली हस्तियां एक साथ शिरकत करती हैं. इस बेहद प्रतिष्ठित कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री से अकेले कार्तिक आर्यन का शामिल होंगे.

'चंदू चैंपियन' और नेशनल अवॉर्ड का मिला तोहफा
कार्तिक आर्यन को यह सम्मान कबीर खान के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद मिला है. फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट एक्टर' का खिताब दिया गया है. इसी बड़ी कामयाबी के बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन से यह खास निमंत्रण पत्र मिला है, जो उनके करियर का एक बेहद खास पड़ाव माना जा रहा है.

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जब नेशनल अवॉर्ड के ऐलान पर झूम उठा पूरा परिवार
बीते जुलाई महीने में जब 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं के नामों की घोषणा हुई, तो कार्तिक ने वह ऐतिहासिक पल अपने परिवार के साथ देखा. उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था. वीडियो में वह अपने परिवार के साथ टीवी पर अवॉर्ड्स की लाइव घोषणा देख रहे थे. जैसे ही 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में उनके नाम का ऐलान हुआ, कार्तिक खुशी से उछल पड़े और चिल्लाने लगे.

मां का प्यार और खुशी के आंसू
उस भावुक पल में कार्तिक के माता-पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसकी इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी. कार्तिक की मां ने बेहद प्यार से अपने बेटे के गाल पर किस किया, जिसने उस पूरे माहौल को और भी खास बना दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ था और फैंस ने इस पर जमकर प्यार लुटाया था.

अपनी इस अनगिनत खुशियों से भरी उपलब्धि पर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपना दिल खोलकर रखा. उन्होंने लिखा, 'मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है... कुछ पल शब्दों की सीमा से बहुत बड़े होते हैं, और यह पल मेरे लिए ठीक वैसा ही है. जो सपना मैं बरसों से देख रहा था, वह आज आखिरकार सच हो गया. मैं इस सम्मान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा... बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड #ChanduChampion.'

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