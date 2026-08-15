scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

30 फीसदी PROFIT का लालच, ऐप में दिखे ढाई करोड़... ग्वालियर के युवक से 36 लाख की साइबर ठगी

ग्वालियर में साइबर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें मुनाफे का लालच देकर एक युवक से करीब 36 लाख रुपये ठग लिए गए. फेसबुक पर युवक ठगों के संपर्क में आया था. उसे वॉट्सऐप ग्रुप से जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर अकाउंट खुलवाया. करीब 70 लाख का प्रॉफिट और फिर ढाई करोड़ रुपये तक की रकम ऐप पर दिखाई गई. फिर उसी रकम को निकालने के नाम पर ठगी कर ली.

Advertisement
X
ठगों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर खुलवाया था अकाउंट. (Photo: Screengrab)
ठगों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर खुलवाया था अकाउंट. (Photo: Screengrab)

शेयर बाजार में पैसा लगाकर कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का सपना किसे नहीं होता? लेकिन यही सपना अगर किसी फर्जी ऐप के रास्ते दिखाया जाए, तो आपकी मेहनत की कमाई भी हवा हो सकती है. ग्वालियर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां एक युवक को पहले 30 फीसदी मुनाफे का लालच दिया गया. फिर उसके मोबाइल पर मुनाफे के आंकड़े बढ़ते गए. पहले लाखों, फिर करोड़ों. यहां तक कि फर्जी ऐप पर करीब ढाई करोड़ रुपये का बैलेंस दिखाई देने लगा. लेकिन असली बैंक अकाउंट में क्या था? कुछ भी नहीं. उल्टा युवक करीब 36 लाख रुपये गंवा चुका था.

मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र का है. कहानी फेसबुक से शुरू होती है. युवक की नजर शेयर ट्रेडिंग से जुड़े एक विज्ञापन पर पड़ी. विज्ञापन में शेयर बाजार में निवेश और मोटे मुनाफे का दावा किया गया था. युवक ने विज्ञापन के जरिए संपर्क किया तो दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने उसे बड़े भरोसे के साथ समझाना शुरू किया. उसे बताया गया कि उनके साथ ट्रेडिंग करने पर करीब 30 प्रतिशत तक का मुनाफा मिल सकता है. युवक को भरोसा होने लगा कि शायद पैसा कमाने का सही रास्ता मिल गया है.

Gwalior Cyber Fraud Fake Trading App Scam Man Loses Rs 36 Lakh

सम्बंधित ख़बरें

Scammers can perpetrate digital arrest scams successfully by conducting thorough research on their potential targets.
150 साइबर ठग पकड़े गए, फिर 9 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
WhatsApp dangerous file
WhatsApp पर आया इनकम टैक्स नोटिस? साइबर ठगों की नई चाल
पुलिस ने 3 करोड़ की राशि फ्रीज करा दी. (Photo: ITG)
1242 म्यूल अकाउंट्स में घूमता था साइबर ठगी का पैसा, 3 करोड़ फ्रीज कराए
Cyber ..fraud across the country via fake MGL APK exposed
MGL के नाम पर फर्जी APK से 63 करोड़ की साइबर ठगी, स्टूडेंट गिरफ्तार
WhatsApp dangerous file
बड़ी खतरनाक हैं इन नामों की फाइल, वॉट्सऐप यूजर ना करें क्लिक

इसके बाद उसे एक वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया गया. ग्रुप में शेयर बाजार से जुड़े मैसेज, ट्रेडिंग की जानकारी और मुनाफे के दावे किए जाते थे. यानी पूरा माहौल ऐसा बनाया गया कि सामने वाले को लगे कि वह किसी प्रोफेशनल ट्रेडिंग नेटवर्क का हिस्सा है. फिर आया फर्जी ऐप का नंबर. ठगों ने युवक का एक ट्रेडिंग ऐप पर अकाउंट खुलवाया. शुरुआत में ऐप पर उसकी रकम के साथ मुनाफा भी दिखाई दिया. ये साइबर ठगों का पुराना लेकिन बेहद खतरनाक तरीका है. पहले आपको थोड़ा फायदा दिखाया जाता है, ताकि भरोसा पक्का हो जाए. जब भरोसा हो जाए तो बड़ा दांव लगाया जाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: किराए वाले बैंक खातों की कहानी... 1242 म्यूल अकाउंट्स में घूमता था साइबर ठगी का पैसा... 3 करोड़ रुपये फ्रीज कराए

यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ. युवक को ऐप पर मुनाफा दिखाई देने लगा. धीरे-धीरे आंकड़ा बढ़ता गया और करीब 70 लाख रुपये का प्रॉफिट दिखाया गया. अब युवक को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है. लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ. जब युवक ने ऐप पर दिख रही रकम निकालने की कोशिश की, तो ठगों ने कहा कि पैसा निकालने के लिए कुछ फीस देनी होगी. कभी कोई चार्ज, कभी कोई फीस... रकम निकालने के नाम पर उससे लगातार पैसे जमा करवाए जाने लगे.

Gwalior Cyber Fraud Fake Trading App Scam Man Loses Rs 36 Lakh

युवक को स्क्रीन पर अपना मुनाफा दिखाई दे रहा था. लिहाजा उसे लगा कि अभी कुछ लाख रुपये और जमा कर देता हूं, फिर तो बड़ी रकम हाथ में आ जाएगी. इसी उम्मीद में वह पैसे डालता गया. करीब दो महीने तक यही सिलसिला चलता रहा. युवक अलग-अलग किस्तों में करीब 36 लाख रुपये जमा कर चुका था. लेकिन पैसा निकल नहीं रहा था. उधर फर्जी ऐप पर मुनाफा बढ़ता जा रहा था. पहले 70 लाख रुपये का प्रॉफिट दिखा. इसके बाद आंकड़ा और ऊपर गया और ऐप पर कथित रकम करीब ढाई करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

Advertisement

सोचिए, मोबाइल स्क्रीन पर ढाई करोड़ रुपये दिखाई दे रहे हों और असली बैंक अकाउंट से लाखों रुपये निकल चुके हों. युवक भी इसी भ्रम में फंसा रहा. जब भी वह पैसे निकालने की कोशिश करता, सामने से एक नई मांग आ जाती. रकम निकालने के लिए फिर पैसे जमा करने को कहा जाता. यानी जितना पैसा डालो, उतनी ही नई शर्त सामने आ जाए.

Gwalior Cyber Fraud Fake Trading App Scam Man Loses Rs 36 Lakh

आखिरकार करीब दो महीने तक पैसे जमा करने के बाद युवक को समझ आया कि मामला कुछ गड़बड़ है. जिस मुनाफे को वह अपनी कमाई समझ रहा था, वह सिर्फ ऐप की स्क्रीन पर था. असल में वह एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप था और पूरा खेल साइबर ठगी का था. इसके बाद युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साइबर ठगी से जुड़े पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

इस ठगी से बचने वाली बात क्या है?

सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर ट्रेडिंग विज्ञापन पर भरोसा मत कीजिए. दूसरी बात कि अगर कोई आपको गारंटीड या बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफे का भरोसा दे रहा है, तो सावधान हो जाइए. और तीसरी बात सबसे जरूरी कि किसी ऐप पर बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह पैसा आपका है. ग्वालियर के इस मामले में युवक को मोबाइल स्क्रीन पर ढाई करोड़ रुपये दिखे, लेकिन असली दुनिया में उसके करीब 36 लाख रुपये चले गए. यानी स्क्रीन पर करोड़ों का सपना था... और बैंक अकाउंट में ठगी का हिसाब.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    30 फीसदी PROFIT का लालच, ऐप में दिखे ढाई करोड़... ग्वालियर के युवक से 36 लाख की साइबर ठगी |
    Independence Day 2026 : AI से बनाएं पोस्टर, वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाएं और भेजे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं |
    80th Independence Day: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक आर्यन को राष्ट्रपति भवन में क्यों आमंत्रित किया? |
    सावन सोमवार पर नाग पंचमी का खास संयोग! 17 अगस्त के दुर्लभ योग में करें शिव पूजा |
    विराट कोहली के रिटायरमेंट प्लान पर अश्विन ने रखी अपनी राय |
    आखिर आजादी है क्या? उन लोगों ने बताया- जो पहले पाकिस्तानी थे और अब हिंदुस्तानी! |
    इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन, 100 वकीलों पर FIR... प्रयागराज के अकेले 45 |
    विभाजन के जख्मों से वैश्विक महाशक्ति तक का सफर, आजादी के बाद भारत के 80 पड़ाव |
    अनगिनत सियासी मोड़ और एक लोकतंत्र... 8 दशकों में कितनी बदली राजनीति |
    80th Independence Day: हिंदी सिनेमा की पहली देशभक्ति फिल्म! अंग्रेज ने बनाई थी ये मूवी, गूंजा था पहला क्रांतिकारी गाना
    Advertisement