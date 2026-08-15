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Best Places to Visit in Delhi: 15 अगस्त पर परिवार के साथ घूमें दिल्ली की ये 6 जगहें, देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा दिल

Best Places to Visit in Delhi on 15 August: क्या आप भी इस 15 अगस्त को कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं. अगर हां, तो आज हम आपको दिल्ली की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप स्वतंत्रता दिवस पर घूमने के साथ देश के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते है.

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15 अगस्त पर परिवार के साथ घूमने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये जगहें (Photo-ITG)
15 अगस्त पर परिवार के साथ घूमने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये जगहें (Photo-ITG)

Best Places to Visit in Delhi on 15 August: 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस, देश के लिए बेहद खास दिन है. इस मौके पर अगर आप दिल्ली में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस बार सिर्फ मॉल या बाजार जाने के बजाय शहर की ऐतिहासिक जगहों का रुख कर सकते हैं. दिल्ली में कई ऐसी इमारतें और स्मारक हैं जो भारत के इतिहास और संस्कृति की कहानी बताते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में, जहां आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

लाल किला
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली का लाल किला सबसे खास जगहों में से एक होता है. हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह किला अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है. लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला दिल्ली के इतिहास की खास पहचान है.

इंडिया गेट
नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट देश के प्रमुख युद्ध स्मारकों में शामिल है. इसे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था. स्वतंत्रता दिवस के आसपास यहां का माहौल खास नजर आता है. शाम के समय इंडिया गेट के आसपास घूमना और इसकी भव्यता देखना एक अलग अनुभव हो सकता है.

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कुतुब मीनार
दिल्ली की कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई और खूबसूरत नक्काशी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. करीब 72.5 मीटर ऊंची यह मीनार ऐतिहासिक इमारतों में खास स्थान रखती है. इसके आसपास कई पुराने स्मारक और अवशेष भी मौजूद हैं. इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह अच्छी है.

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हुमायूं का मकबरा
हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की खूबसूरत मिसाल है. लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत के चारों तरफ बने सुंदर बगीचे इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. माना जाता है कि इसकी वास्तुकला ने आगे चलकर ताजमहल जैसी इमारतों को भी प्रभावित किया. अगर आप शांत माहौल में इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं.

जंतर-मंतर
दिल्ली का जंतर-मंतर इतिहास और विज्ञान का अनोखा मेल दिखाता है. इसे 18वीं सदी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था. यहां मौजूद विशाल खगोलीय यंत्रों की मदद से सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था. इतिहास के साथ विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

कनॉट प्लेस 
दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस भी 15 अगस्त के मौके पर खास अंदाज में नजर आता है. पूरा इलाका तिरंगे की रोशनी और सजावट से जगमगा उठता है. यहां आप दोस्तों या परिवार के साथ घूमने के अलावा शॉपिंग कर सकते हैं और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं.

नेशनल वॉर मेमोरियल
इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल देश के वीर जवानों के सम्मान में बनाया गया है. यहां जाकर आप देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं. अगर आप बच्चों को भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान के बारे में बताना चाहते हैं तो यह जगह जरूर घूमने जाएं.

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अगर आप 15 अगस्त की छुट्टी में दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन ऐतिहासिक जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रतिबंध हो सकते हैं. इसलिए घूमने निकलने से पहले संबंधित जगह के खुलने का समय और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जरूर चेक कर लें.

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