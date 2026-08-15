सनी पर भारी पड़े इमरान! बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 का तूफान,पहले दिन कितने में सिमटी बंटवारा 1947?

आज से ठीक 19 साल पहले इमरान हाशमी और सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर आवारापन और अपने जैसी फिल्मों से भिड़े थे. उस वक्त तो सनी की फैमिली ड्रामा ने उस पिक्चर को पछाड़ दिया था. मगर अब लगता है कि इमरान को अपना रिडेम्पशन मिलने वाला है. वो आवारापन 2 को सनी देओल की नई फिल्म बंटवारा 1947 के साथ भिड़ाते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर किसी तूफान की तरह आई.

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बंटवारा 1947 पड़ी कमजोर

आवारापन 2 फिल्म एडवांस बुकिंग में ही ये बात साफ कर चुकी थी कि उसके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल होगा. इमरान की फिल्म ने सनी की बंटवारा 1947 से कई गुना ज्यादा टिकट बेचे थे. आवारापन एक सॉलिड ओपनिंग की पक्की दावेदारी पेश कर रही थी, और हकीकत में ऐसा हुआ भी है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, इमरान हाशमी की फिल्म ने अपने पहले दिन 21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है जो एक्टर के 20 साल से ज्यादा के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी बन चुकी है. शुक्रवार को 45% की ऑक्यूपेंसी के साथ, आवारापन 2 ने वर्ल्डवाइड 27.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. फैंस के ऊपर नॉस्टेल्जिया का जादू सिर चढ़कर बोला है.

वहीं दूसरी तरफ बंटवारा 1947 की बात करें, तो फिल्म का नेट कलेक्शन मात्र 5.75 करोड़ रुपये ही रहा. 15% की ऑक्यूपेंसी के साथ, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 8.34 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. गदर 2 से जोरदार कमबैक के बाद, बंटवारा 1947 सनी देओल के करियर की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे कमजोर ओपनिंग ली हो.

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आवारापन 2 ने लूटी लाइमलाइट

आवारापन 2 फिल्म को लेकर फैंस के बीच कितना क्रेज है, ये आप अपने सोशल मीडिया के जरिए लगा ही सकते हैं. थिएटर लगभग भरे हुए हैं. लोग इमरान हाशमी की फिल्म का हर सीन एंजॉय कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर रील्स कट रही हैं, जिससे ये बात साफ हो रही है कि आवारापन की दीवानगी अभी थमने नहीं वाली है.

हालांकि बंटवारा 1947 भी कोई कम वाहवाही नहीं लूट रही. X पर कई लोग फिल्म की इमोशनल स्टोरी की तारीफ कर रहे हैं. इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन सनी देओल की फिल्म को भी अपना दम दिखाना होगा, तभी जाकर वो बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 को टक्कर दे सकेगी. वरना वो कुछ ही दिनों में फिल्म का कलेक्शन और ढीला पड़ता नजर आएगा.

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