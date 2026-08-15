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स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से होगी 21 तोपों की सलामी

इस साल स्वतंत्रता दिवसपर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी होगी. ये तोपें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ सफल रहीं थीं. 8 गन 52 सेकंड में 21 गोले दागेंगी.

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पहली बार इस फील्ड गन का इस्तेमाल 26 जनवरी 2026 में किया गया था. (File Photo: PTI)
पहली बार इस फील्ड गन का इस्तेमाल 26 जनवरी 2026 में किया गया था. (File Photo: PTI)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत की स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन (LFG) 21 तोपों की सलामी फायर करेगी. यह परंपरा राष्ट्रीय महत्व के सबसे पवित्र अवसरों पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है. ये स्वदेशी तोपें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत साबित कर चुकी हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ कारगर भूमिका निभाई.

ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ था, जब पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. यह 4 दिनों का संघर्ष था, जिसमें भारतीय सेना की तोपखाने और अन्य हथियारों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अब स्वतंत्रता दिवसपर ये तोपें देश की आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आएंगी.

21-Gun Salute

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105mm लाइट फील्ड गन की खासियतें

  • यह भारत की पहली स्वदेशी तोप है, जिसकी रेंज 17.2 किलोमीटर है.
  • यह प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकती है.
  • इसे ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड ने 1982 में विकसित किया था. तब से इसके विभिन्न संस्करण सीमाओं पर तैनात हैं.
  • यह पुरानी भारतीय फील्ड गन का अपग्रेडेड वर्जन है. पुरानी गन से लगभग 1000 किलोग्राम हल्की है, जिससे इसे आसानी से ले जाया जा सकता है.
  • पहले 21-गन सलामी के लिए ब्रिटिश काल की 25-पाउंडर गन इस्तेमाल होती थीं, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह स्वदेशी 105mm LFG से बदल दिया गया है. 

21-गन सलामी का आयोजन कैसे होगा?

  • 8 लाइट फील्ड गन का एक विशेष बैटरी (सेरेमोनियल बैटरी) इस्तेमाल होगा.
  • ये गन 52 सेकंड में ठीक 21 गोले दागेंगी.
  • फायरिंग राष्ट्रगान बजने के साथ शुरू होगी.  
  • इसमें बेहद सटीकता और समन्वय की जरूरत होती है - कोई गलती नहीं होनी चाहिए.
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