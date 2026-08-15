स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से होगी 21 तोपों की सलामी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत की स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन (LFG) 21 तोपों की सलामी फायर करेगी. यह परंपरा राष्ट्रीय महत्व के सबसे पवित्र अवसरों पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है. ये स्वदेशी तोपें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत साबित कर चुकी हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ कारगर भूमिका निभाई.
ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ था, जब पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. यह 4 दिनों का संघर्ष था, जिसमें भारतीय सेना की तोपखाने और अन्य हथियारों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अब स्वतंत्रता दिवसपर ये तोपें देश की आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आएंगी.
105mm लाइट फील्ड गन की खासियतें
21-गन सलामी का आयोजन कैसे होगा?