आज फिर बरसेंगे बादल! दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट, 19 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान

देशभर में मॉनसून का असर तेज है. कई राज्यों में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग (IMD) ने 12 अगस्त को 19 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है. वहीं, पूर्वी राज्यों में तेज बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की संभावना है.

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मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-NCR में फिर बारिश का दौर

दिल्ली-NCR में बुधवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. देश की राजधानी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यूपी के इन जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश संभव

बिहार के गया, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड में भी खराब रहेगा मौसम

झारखंड के पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और चतरा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. रांची में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है.

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हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सिरमौर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मनाली में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में भी बारिश-आंधी

जम्मू-कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और सांबा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बंगाल और पंजाब में भी अलर्ट

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, दार्जिलिंग, नदिया, कोलकाता, अलीपुरद्वार, बीरभूम और कलिम्पोंग में भारी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है. यहां 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कोलकाता में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. पंजाब के लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर में भी भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी है. यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान में भी होगी तेज बारिश

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राजस्थान के बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, पाली, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश के पन्ना, नरसिंहपुर, देवास, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा और कटनी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. भोपाल में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है.

लो प्रेशर एरिया है बारिश की वजह

मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा बारिश के पीछे उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र प्रमुख वजह है. इसके अलावा मॉनसून ट्रफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. आईएमडी ने यह भी बताया है कि 12 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके चलते आने वाले दिनों में पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

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दक्षिण भारत में भी बारिश के आसार

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश का अनुमान है. तटीय कर्नाटक और केरल में काफी व्यापक बारिश हो सकती है. वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, बारिश का यह दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है. अगले एक सप्ताह के दौरान पश्चिमी हिमालय, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कोंकण-गोवा समेत कई इलाकों में काफी व्यापक से व्यापक बारिश जारी रहने का अनुमान है.

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