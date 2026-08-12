KGMU में मरीजों से बाहर की दवा-लेंस मंगाने पर एक्शन, Pro-VC हटीं... OT इंचार्ज समेत कई को नोटिस

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के नेत्र रोग विभाग में मरीजों से बाहर से लेंस और दवाएं मंगाने की शिकायतों पर जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. चार सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नेत्र रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. अपजित कौर को Pro-VC पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) की अध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल को नया Pro-VC नियुक्त किया गया है.

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जांच के बाद कमेटी ने प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट

मामला मरीजों को इलाज के दौरान बाहर से लेंस और दवाएं खरीदने के लिए कहे जाने की शिकायतों से जुड़ा है. शिकायतें सामने आने के बाद KGMU प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. कमेटी ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और विभागीय व्यवस्थाओं में कमियों को देखते हुए जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

इस मामले में आरोपी डॉक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. अब जांच के दायरे में OT की व्यवस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी लाया गया है. मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखे जाने के मामले में OT इंचार्ज समेत अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. उनसे पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है.

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मामले में कुलपति ने क्या कहा?

प्रशासन ने साफ किया है कि मरीजों को इलाज के लिए जरूरी सामान बाहर से खरीदने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा. विभागीय स्तर पर निगरानी में हुई खामियों को भी दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है.

KGMU की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज उपलब्ध कराना संस्थान की प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को बाहर से दवा या अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर करने की शिकायत सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का फोकस अब व्यवस्था में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर है.

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