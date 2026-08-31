IMD Alert: यूपी-बिहार समेत इन 18 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट, दिल्ली-NCR में 1 सितंबर से करवट लेगा मौसम

देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि, दिल्ली-NCR में 31 अगस्त को मौसम गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं.

और पढ़ें

हालांकि, 1 सितंबर से दिल्ली में बारिश के लिए परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दोपहर से शाम के बीच गरज और बिजली गिरने की संभावना है. 2 सितंबर को दिल्लीवासियों को गर्मी से ज्यादा राहत मिल सकती है. आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई जगह हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है. तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 31 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. आईएमडी के मुताबिक, आने वाले दिनों में देश के बड़े हिस्से में मॉनसून सक्रिय रह सकता है और कई इलाकों में 5 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 31 अगस्त को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में व्यापक बारिश के साथ कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है. झारखंड और बिहार में भी व्यापक बारिश का अनुमान है, जबकि दिन के दौरान कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है.

Advertisement

उत्तर भारत में भी बारिश का दौर

उत्तर, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी 5 सितंबर तक मॉनसून सक्रिय रहने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग समय पर बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 1 सितंबर तक बहुत भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान छिटपुट से बिखरी बारिश का अनुमान है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच बारिश का दायरा बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.

मध्य भारत में एक्टिव रहेगा मॉनसून

मध्य भारत में पूरे सप्ताह बारिश और नमी का असर बने रहने की संभावना है. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 5 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 से 5 सितंबर के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है.

पूर्वी मध्य प्रदेश में 1 से 3 सितंबर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 से 5 सितंबर के बीच बहुत भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

Advertisement

पूर्वी भारत में भी बारिश जारी रहेगी

गंगीय पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. झारखंड और ओडिशा में 1 सितंबर तक व्यापक बारिश का अनुमान है. बिहार में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बारिश का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में 5 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र में 4 सितंबर को व्यापक बारिश का अनुमान है. गुजरात, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में सप्ताह के दौरान छिटपुट से बिखरी बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तरी राज्यों में भी बरसेंगे बादल

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. कई स्थानों पर भारी बारिश और कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. 5 सितंबर तक पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

दक्षिण भारत में मौसम रहेगा सक्रिय

दक्षिण भारत में भी मॉनसून की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. तटीय कर्नाटक में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. केरल, माहे और लक्षद्वीप में 3 सितंबर तक व्यापक बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.

Advertisement

इन राज्यों में अचानक बाढ़ का खतरा

आईएमडी ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में 31 अगस्त को सुबह 11:30 बजे तक फ्लैश फ्लड का कम से मध्यम जोखिम जताया है. भारी बारिश की आशंका वाले इलाकों में लोगों को स्थानीय वेदर अलर्ट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----