Shukra Gochar 2026: 2 सितंबर को स्वराशि तुला में पधारेंगे शुक्र! 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. 2 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी ही स्वराशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में गोचर करता है, तो वह अत्यंत बलवान होकर अपने शुभ फलों में कई गुना वृद्धि कर देता है.

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तुला राशि में शुक्र के आने से मालव्य राजयोग जैसी शुभ स्थिति का निर्माण होगा. शुक्र का यह स्वराशि गोचर कला, मीडिया, फैशन, व्यापार और वित्तीय मामलों में बड़ा उछाल लाएगा. विशेष रूप से 3 भाग्यशाली राशियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं रहेगा.

तुला राशि (Libra)

शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और यह गोचर आपके प्रथम (लग्न) भाव में होने जा रहा है, जिससे मालव्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा. आपके आकर्षण और आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी. लोग आपके विचारों और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. व्यापार में अभूतपूर्व मुनाफा होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम (विद्या, बुद्धि, प्रेम व आकस्मिक धन) भाव में होने जा रहा है. शेयर बाजार, निवेश या गुप्त माध्यमों से अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. जो लोग कला, लेखन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. प्रेम संबंधों में नया मोड़ आएगा.

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए शुक्र देव दशम (कर्म व करियर) भाव में संचरण करेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion), वेतन वृद्धि (Increment) या मनचाही नौकरी का ऑफर मिल सकता है. नया वाहन, प्रॉपर्टी या मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शुक्र देव की कृपा पाने के सरल उपाय

- शुक्रवार के दिन ऊं शुं शुक्राय नमः या ऊं द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

- शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, मिश्री, दूध, सफेद कपड़े या खीर का दान करें.

- शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें और कपूर से आरती करें.

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