'राका' में अल्लू अर्जुन निभाएंगे ट्रिपल रोल, दीपिका-रश्मिका समेत होंगी 7 हसीनाएं!

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और 'जवान' के डायरेक्टर एटली की जोड़ी जल्द ही एक बड़े बजट की साई-फाई एक्शन ड्रामा फिल्म 'राका' के लिए साथ आ रही है. इस मचअवेटेड फिल्म को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और दिलचस्प जानकारी सामने आई है. जिसके मुताबिक अल्लू अर्जुन इस फिल्म में एक-दो नहीं बल्कि तीन अलग-अलग अवतारों में दर्शकों के सामने होंगे.

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वहीं दूसरी तरफ, फिल्म में फीमेल लीड्स को लेकर भी जबरदस्त हलचल है. जैसे यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में पांच एक्ट्रेसेस थी, ठीक वैसे ही 'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ करीब सात हसीनाओं की फौज नजर आने वाली है, जिसमें दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर जैसी बड़ी स्टार्स शामिल हैं.

अल्लू अर्जुन का अनोखा ट्रिपल रोल

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, अल्लू अर्जुन इस साई-फाई ड्रामा में पहली बार ट्रिपल रोल निभाते दिखेंगे. फिल्म में उनका एक किरदार एक दिव्य योद्धा का होगा, तो वहीं दूसरा किरदार थोड़े नेगेटिव और ग्रे शेड्स वाला होगा. उनके तीसरे रोल को लेकर फिलहाल सस्पेंस बनाए रखा गया है. 'पुष्पा' के बाद अल्लू अर्जुन का यह अवतार उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है.

फिल्म में 7 एक्ट्रेसेस होंगी!

फिल्म में एक्ट्रेसेस की भूमिकाएं भी काफी दिलचस्प रखी गई हैं. दीपिका पादुकोण इसमें पौराणिक वैदिक काल की एक गर्भवती महिला का किरदार निभा रही हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी भी कर ली है. वहीं रश्मिका मंदाना, दीपिका के किरदार की रक्षक (प्रोटेक्टर) के रूप में दिखाई देंगी, जो उनकी जान बचाने की जंग में अहम भूमिका निभाती हैं. अपनी हिप इंजरी के बावजूद रश्मिका इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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अल्लू अर्जुन के साथ इस फिल्म में जाह्नवी कपूर एक आदिवासी लड़की के लुक में नजर आएंगी, जबकि मलयालम एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी का किरदार भी थोड़ा ग्रे और सस्पेंस से भरा बताया जा रहा है. 'राका' की कहानी तीन अलग-अलग टाइमलाइन पर बुनी गई है, जिसमें दर्शकों को खतरनाक जंगली जानवर, अनोखे जीव और कई अलग-अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी.

अगले महीने एक्शन शेड्यूल

मेकर्स अब अगले महीने यानी सितंबर से हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक बहुत बड़े शेड्यूल की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसके लिए एक बहुत ही विशाल सेट तैयार किया जा रहा है. इस दौरान फिल्म के बेहद अहम 'इंटरवल ब्लॉक' के सीन्स शूट होंगे, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ मिलकर जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करते नजर आएंगे.

7 एक्ट्रेसेस समेत सितारों की पूरी फौज

इस फिल्म की स्टारकास्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती. रिपोर्ट्स की मानें तो मृणाल ठाकुर, राम्या कृष्णन, फेमिना जॉर्ज, नायला ग्रेवाल, योगी बाबू और जिम सर्भ भी इसमें खास भूमिकाओं में हैं. यहां तक कि विजय सेतुपति के जुड़ने की भी चर्चाएं हैं, हालांकि मेकर्स ने अभी पूरी कास्ट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

वहीं, खबरें यह भी आ रही हैं कि शाहरुख खान इस फिल्म में एक धमाकेदार कैमियो कर सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है.

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