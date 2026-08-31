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सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस के दो शूटर्स का एनकाउंटर, शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर

शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. हत्याकांड में शामिल चार शूटरों में से दो शूटर सुमित और मोहित को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. अब तक की जांच में कुल 6 लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनमें चार शूटरों के अलावा दो लोग रेकी और मदद करने में शामिल बताए जा रहे हैं.

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अंकित बालियान की जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी. (Photo- ITG).
अंकित बालियान की जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी. (Photo- ITG).

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी. अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कथित शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है.

पुलिस की पड़ताल के मुताबिक, अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल चार शूटर पहुंचे थे. इनमें से दो का एनकाउंटर हो चुका है. जांच में यह भी सामने आया है कि चार शूटरों के अलावा दो अन्य लोग रेकी और दूसरी मदद में शामिल थे. यानी अब तक की जांच में हत्याकांड से जुड़े कुल 6 लोगों की भूमिका सामने आई है.

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान मर्डर केस में 2 शूटरों की पहचान, गोगी गैंग से कनेक्शन का शक

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सीसीटीवी के आधार पर यूपी पुलिस ने आरोपियों की पहचान की थी

वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी. फुटेज के आधार पर पुलिस ने चारों शूटरों की पहचान कर ली थी. सामने आया कि गोली चलाने वाले शूटर हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले हैं. इनमें से एक आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका था, जबकि बाकी तीन के खिलाफ छोटे-मोटे अपराधों की जानकारी सामने आई थी.

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आरोपियों की पहचान सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने उनके घरों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश दी. परिवार और करीबियों से पूछताछ शुरू हुई तो शूटरों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फरार हो गए. इसके बाद यूपी एसटीएफ ने उनकी तलाश तेज कर दी थी.

जांच में अंकित बालियान की कॉल डिटेल और व्हाट्सऐप मैसेजिंग हिस्ट्री को भी खंगाला गया. पुलिस हत्याकांड के पीछे मौजूद मददगारों और साजिश में शामिल लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी.

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान हत्याकांड: गिरफ्तारी में देरी पर परिवार नाराज़, CM योगी से अपील

यूपी पुलिस की 8 टीमें अंकित के हत्यारे को तलाश रही थी

इस हत्याकांड के खुलासे के लिए मेरठ जोन के 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों की 8 टीमें लगाई गई थीं. हरियाणा और दिल्ली में लगातार दबिश दी जा रही थी. इससे पहले मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने शामली पहुंचकर अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे बैठक की थी. उन्होंने कहा था कि पुलिस आरोपियों और वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

50-50 हजार रुपये के इनामी शूटर हत्याकांड में थे शामिल

पुलिस के मुताबिक, 20 अगस्त को अंकित बालियान की रेकी की गई थी. दो शूटर शामली पहुंचे थे और अंकित के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे. दोनों शामली के सूर्या होटल में रुके थे. होटल में उन्होंने आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. पुलिस ने होटल का सीसीटीवी खंगाला, जिससे जांच में बड़ा सुराग मिला. हत्याकांड में कुल चार शूटर शामिल थे. वारदात के बाद दो शूटर बाइक से करनाल की तरफ भागे, जबकि मोहित और सुमित बागपत की तरफ फरार हुए.

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पुलिस के मुताबिक, मोहित और सुमित को ट्रैक किया गया और बाद में कैराना रोड स्थित इंडियन गैस गोदाम के पास दोनों से मुठभेड़ हुई. दोनों 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटर थे और गोगी गैंग से जुड़े बताए गए हैं. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ में SWAT टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर और प्रदीप भी घायल हुए. मौके से दो पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस, स्प्लेंडर बाइक, बैग, मोबाइल फोन और 5 हजार रुपये नकद बरामद हुए.

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