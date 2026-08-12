देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से गूंजा दरभंगा, हजारों लोगों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, DM-SSP भी पैदल चले

बिहार के दरभंगा में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री ई कुमार शैलेन्द्र, दरभंगा शहर के विधायक और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत हजारों लोग शामिल हुए. बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जज्बे के साथ यात्रा में हिस्सा लिया.

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तिरंगा यात्रा कर्पूरी चौक से शुरू हुई और बेंता होते हुए लहेरियासराय टावर चौक से गुजरकर लोहिया चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ. करीब दो से तीन किलोमीटर की इस यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. चिलचिलाती धूप के बावजूद लोगों के कदम नहीं रुके और पूरे रास्ते देशभक्ति का माहौल बना रहा.

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यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे. दरभंगा के डीएम कौशल कुमार और SSP जगुनाथ रेड्डी खुद पैदल यात्रा में शामिल हुए. हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए. बीच-बीच में भारत माता के गगनभेदी जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठता था.

महिलाओं और युवाओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह

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तिरंगा यात्रा में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं. युवा पीढ़ी में खासा जोश नजर आया. लोग आजादी के जश्न और देशभक्ति के इस माहौल को करीब से महसूस करते दिखे. तेज धूप भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी और सभी ने पूरे जोश के साथ यात्रा पूरी की.

दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में यह यात्रा निकाली गई है. उन्होंने बताया कि कर्पूरी चौक से शुरू होकर बेंता और लहेरियासराय टावर चौक होते हुए यात्रा लोहिया चौक पहुंची. इसमें बड़ी संख्या में जिलावासियों ने भाग लिया.

DM ने तिरंगे को देश की आजादी और सम्मान का प्रतीक बताते हुए लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान है और हर नागरिक को इसके मान-सम्मान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए.

मंत्री बोले- स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि

बिहार सरकार के मंत्री ई कुमार शैलेन्द्र ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लोगों और सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था. देशभर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं उन सभी वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया.

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उन्होंने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व, स्वाभिमान और सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा रहा है.

डीएम के मुताबिक, इस आयोजन में दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के साथ प्रभारी मंत्री ई कुमार शैलेन्द्र, केवटी विधायक और MLC हरी सहनी भी मौजूद रहे. जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों की भागीदारी ने कार्यक्रम को भव्य रूप दिया.

संजय सरावगी बोले- जन चेतना का रूप ले चुका है अभियान

दरभंगा नगर विधायक और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान के बाद यह अभियान अब जन चेतना का रूप ले चुका है. उन्होंने बताया कि दरभंगा शहर में कर्पूरी चौक से लोहिया चौक तक निकली यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

संजय सरावगी ने कहा कि सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि गांवों में भी लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं. उनके मुताबिक, राजधानी पटना के साथ बिहार के सभी जिलों, पंचायतों और गांवों में भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की.

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उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान, शान और स्वाभिमान का प्रतीक है. तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, यही हर देशवासी की भावना होनी चाहिए. दरभंगा की इस यात्रा में हजारों लोगों की भागीदारी ने शहर में देशभक्ति के माहौल को और मजबूत कर दिया.

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