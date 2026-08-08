दिल्ली-NCR में आफत की बारिश के बाद येलो अलर्ट, गुरुग्राम में फिर WFH की सलाह

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छी बारिश और गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई हैं. बारिश के बाद लोगों को जलभराव और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ा है. आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है. IMD ने शनिवार को दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट जारी किया है.

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गुरुग्राम में भारी बारिश और जलभराव के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी उत्तम सिंह ने 8 अगस्त को कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) करने की सलाह दी है.

जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्कता बरतने और सहयोग की अपील की है, जिसके तहत किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक जीएमडीए (GMDA: 1800-180-1817 / 0124-2050808), एनएचएआई (NHAI: 1033 / 9311920617), एमसीजी (MCG: 9821395354) और डीआरओ (DRO: 9289790948) के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज दिल्ली-NCR में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. रात में भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है.

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दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33°C से 35°C और न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहेगा.

भारत के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है. केरलम और ओडिशा समेत कई इलाकों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की गई है. मॉनसून दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय है.

गंगा के किनारे बसे पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके असर से पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है.

मुंबई में बारिश की कमी

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगस्त मुंबई के लिए जुलाई के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना है और पूरे महीने की सामान्य बारिश 560.8 मिमी है. वहीं, महीने की शुरुआत में बारिश की कमी ने चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में बारिश की कमी और बढ़ सकती है. जानकारी के मुताबिक, यह कमजोर बारिश का दौर अगस्त के मध्य के बाद भी आगे बढ़ सकता है.

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