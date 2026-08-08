'हुनर तो सब में होता है, लेकिन ऐसा जिगरा...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए टीम इंडिया के 'गब्बर'

15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन को भी प्रभावित किया है. धवन ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस बेखौफ अंदाज में वह चौके-छक्के लगाते हैं, वह उन्हें खास बनाता है.

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'गब्बर' का मानना है कि किसी खिलाड़ी के पास हुनर और तकनीक होना एक बात है, लेकिन बड़े मंच पर खुलकर खेलने के लिए जिगरा भी चाहिए. वैभव ने बेहद कम उम्र में वही साहस दिखाया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उनके भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

#WATCH | Delhi | On teenage Cricket sensation Vaibhav Sooryavanshi, former Indian cricketer Shikhar Dhawan says, “Absolutely, Vaibhav Sooryavanshi is batting magnificently. It is a huge achievement to reach the international level at just 15 or 16 years old; it was a big deal… pic.twitter.com/0QOp7as667 — ANI (@ANI) August 7, 2026

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शिखर धवन ने कहा, 'वह बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है. 15 या 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आईपीएल में भी जिस तरह वह चौके और छक्के लगा रहा था, वह शानदार था. स्किल होना एक बात है, लेकिन उसके लिए दिल होना और वह भी 15 साल की उम्र में, बहुत बड़ी बात है. मुझे पूरा भरोसा है कि उसका वर्तमान भी बहुत अच्छा है और भविष्य भी बहुत अच्छा होगा.'

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धवन की नजर में वैभव की सबसे बड़ी खूबी उनका निडर रवैया है. वह गेंदबाज के नाम या प्रतिष्ठा को देखकर अपना खेल बदलने के बजाय आक्रमण करने में भरोसा रखते हैं. वैभव ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से तूफानी फॉर्म दिखाई थी. तीन मैचों में उन्होंने 151 रन बनाए और पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए. भारत ने जिम्बाब्वे का उस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. इस प्रदर्शन ने दिखाया कि वैभव सिर्फ IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले युवा खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी बल्लेबाजी का प्रभाव छोड़ सकते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू

वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था. मैदान पर उतरते ही उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. सीनियर टीम तक उनका सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा. उम्र के जिस पड़ाव पर अधिकतर क्रिकेटर घरेलू या एज-ग्रुप क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैभव उस समय भारत की जर्सी पहन चुके हैं.

वैभव के लिए आईपीएल 2026 वह टूर्नामेंट साबित हुआ, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन ठोके. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा और उन्होंने एक शतक के साथ-साथ पांच अर्धशतक लगाए. वैभव ने एक ही आईपीएल सीजन में 72 छक्के जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया. वह आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया.

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वैभव सूर्यवंशी के दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन अवॉर्ड्स भी मिले. वैभव की सफलता आईपीएल से शुरू नहीं हुई थी. इससे पहले उन्होंने आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी बल्ले से अपनी छाप छोड़ी थी.

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