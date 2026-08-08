scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हुनर तो सब में होता है, लेकिन ऐसा जिगरा...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए टीम इंडिया के 'गब्बर'

बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. इसी वजह से शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के आंकड़ों से आगे जाकर उस मानसिक मजबूती की तारीफ की है, जो 15 साल के खिलाड़ी में बहुत कम देखने को मिलती है.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी अब दलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. (PHOTO: PTI)
वैभव सूर्यवंशी अब दलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. (PHOTO: PTI)

15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन को भी प्रभावित किया है. धवन ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस बेखौफ अंदाज में वह चौके-छक्के लगाते हैं, वह उन्हें खास बनाता है.

'गब्बर' का मानना है कि किसी खिलाड़ी के पास हुनर और तकनीक होना एक बात है, लेकिन बड़े मंच पर खुलकर खेलने के लिए जिगरा भी चाहिए. वैभव ने बेहद कम उम्र में वही साहस दिखाया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उनके भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शिखर धवन ने कहा, 'वह बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है. 15 या 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आईपीएल में भी जिस तरह वह चौके और छक्के लगा रहा था, वह शानदार था. स्किल होना एक बात है, लेकिन उसके लिए दिल होना और वह भी 15 साल की उम्र में, बहुत बड़ी बात है. मुझे पूरा भरोसा है कि उसका वर्तमान भी बहुत अच्छा है और भविष्य भी बहुत अच्छा होगा.'

Advertisement

धवन की नजर में वैभव की सबसे बड़ी खूबी उनका निडर रवैया है. वह गेंदबाज के नाम या प्रतिष्ठा को देखकर अपना खेल बदलने के बजाय आक्रमण करने में भरोसा रखते हैं. वैभव ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से तूफानी फॉर्म दिखाई थी. तीन मैचों में उन्होंने 151 रन बनाए और पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए. भारत ने जिम्बाब्वे का उस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. इस प्रदर्शन ने दिखाया कि वैभव सिर्फ IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले युवा खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी बल्लेबाजी का प्रभाव छोड़ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Priyank Panchal on Vaibhav Sooryavanshi
'रेड बॉल क्रिकेट सीखने दो...', वैभव की उपकप्तानी पर फ‍िर व‍िवाद
वैभव के दोस्त ने उड़ाया गर्दा, 146 KM की रफ्तार से फेंकी गेंद
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव कहीं भटक न जाए... परिवार रखे कड़ी नजर, मिला 10 साल का मंत्र
Vaibhav Sooryavanshi and Sachin Tendulkar
'सचिन से भी बड़ा असर', कांबली का नाम लेकर वैभव को म‍िली चेतावनी
Jos Buttler, Vaibhav Sooryavanshi
'वैभव मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा...', T20 के नए रन किंग ने की भव‍िष्यवाणी

इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था इंटरनेशनल डेब्यू
वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था. मैदान पर उतरते ही उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. सीनियर टीम तक उनका सफर बेहद तेजी से आगे बढ़ा. उम्र के जिस पड़ाव पर अधिकतर क्रिकेटर घरेलू या एज-ग्रुप क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैभव उस समय भारत की जर्सी पहन चुके हैं.

वैभव के लिए आईपीएल 2026 वह टूर्नामेंट साबित हुआ, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन ठोके. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा और उन्होंने एक शतक के साथ-साथ पांच अर्धशतक लगाए. वैभव ने एक ही आईपीएल सीजन में 72 छक्के जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया. वह आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया.

Advertisement

वैभव सूर्यवंशी के दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन अवॉर्ड्स भी मिले. वैभव की सफलता आईपीएल से शुरू नहीं हुई थी. इससे पहले उन्होंने आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी बल्ले से अपनी छाप छोड़ी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    दिल्ली-NCR में IMD का 'येलो अलर्ट', फिर बरसेंगे बादल! केरलम-ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी |
    'हुनर तो सब में होता है, लेकिन ऐसा जिगरा...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए टीम इंडिया के 'गब्बर' |
    'भोलेनाथ दो बेटे हो जाएं...' अब 5 साल के बेटे के साथ कांवड़ लेकर निकले पिता, काशी में करेंगे जलाभिषेक |
    क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में होगी घर वापसी? देखें पंजाब आजतक |
    'द केरल स्टोरी 2' की एक्ट्रेस का दिखा बोल्ड अवतार, भड़के लोग, कह दी बड़ी बात |
    Best Places to Visit in South India: हर तरफ हरियाली और बादलों की धुंध! बारिश के बाद घूमने के लिए बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये 6 हिल स्टेशन |
    Lord Shiva Nataraja Form: शिव के नटराज रूप का क्या है मतलब, जानिए पैरों के नीचे दबे अपस्मार का रहस्य |
    कांवड़ियों की पहली पसंद बना ये हाईटेक शिविर, खाने से विश्राम तक हर सुविधा का इंतजाम |
    मोरबी के कुएं में लगातार थरथराते पानी का क्या है रहस्यमयी सच? देखें गुजरात आजतक |
    बारिश में 8KM के लिए 400 रुपये दे रही थी महिला, फिर भी बुक नहीं हुई कैब
    Advertisement