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Best Places to Visit in South India: हर तरफ हरियाली और बादलों की धुंध! बारिश के बाद घूमने के लिए बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये 6 हिल स्टेशन

Best Places to Visit in South India: मानसून के बाद दक्षिण भारत के हिल स्टेशन हरियाली, झरने और धुंध से और भी खूबसूरत हो जाते हैं. अगर आप सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो इन हिल स्टेशनों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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मानसून के बाद जन्नत बन जाते हैं साउथ इंडिया के ये 6 हिल स्टेशन (Photo-ITG)
मानसून के बाद जन्नत बन जाते हैं साउथ इंडिया के ये 6 हिल स्टेशन (Photo-ITG)

Best Places to Visit in South India: अगर आप बारिश खत्म होने के बाद कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया के हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. मानसून के बाद यहां की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं, झरने पूरे वेग से बहने लगते हैं और ठंडी हवाएं मौसम को बेहद सुहावना बना देती हैं.

ऐसे में अगर आप भी बारिश के बाद ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हैं, जहां सुकून, प्राकृतिक सुंदरता और ठंडा मौसम एक साथ मिले तो साउथ इंडिया के हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आप भी बारिश के बाद परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन खूबसूरत हिल स्टेशनों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

केरल का  मुन्नार
केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार अपनी हरी-भरी चाय की वादियों के लिए मशहूर है. मानसून के बाद यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. धुंध से ढकी पहाड़ियां, बहती नदियां और ताजा हवा यहां आने वालों का मन मोह लेती हैं. यहां आप एराविकुलम नेशनल पार्क, कुंडाला झील और चाय के बागानों का आनंद ले सकते हैं.

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केरल का वागामोन (Vagamon)
अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांत जगह की तलाश में हैं, तो वागामोन आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है. मानसून के बाद यहां के घास के मैदान, चीड़ के जंगल और धुंध से ढकी घाटियां बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं. यहां का मौसम भी काफी ठंडा और सुहावना रहता है.

केरल का पैथलमाला (Paithalmala)
कन्नूर जिले में स्थित पैथलमाला ट्रैकिंग पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. मानसून के बाद यहां के पहाड़, झरने और घने जंगल किसी जादुई दुनिया जैसे लगते हैं. अगर आप प्रकृति के बीच सुकून चाहते हैं तो इस जगह जरूर जाएं.

कर्नाटक का अगुम्बे (Agumbe)
अगुम्बे को 'दक्षिण भारत की चेरापूंजी' भी कहा जाता है. बारिश के बाद यहां के जंगल, झरने और पहाड़ बेहद आकर्षक नजर आते हैं. यहां का सनसेट पॉइंट, बरकाना फॉल्स और ओनाके अब्बी फॉल्स पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

तमिलनाडु का कोडाइकनाल (Kodaikanal)
'प्रिंसेस ऑफ हिल्स' के नाम से मशहूर कोडाइकनाल मानसून के बाद और भी खूबसूरत हो जाता है. धुंध से ढकी वादियां, कोडाइकनाल झील और ठंडी हवाएं इस जगह को रोमांटिक और सुकूनभरा बना देती हैं. यहां ग्रीन वैली व्यू, पिलर रॉक्स और कोकर्स वॉक जैसी जगहें जरूर देखें.

कर्नाटक का कुर्ग (Coorg)
मानसून के बाद कुर्ग किसी हरे-भरे स्वर्ग से कम नहीं लगता. कॉफी के बागान, ऊंचे-ऊंचे झरने और ठंडा मौसम यहां की सबसे बड़ी खासियत हैं. यहां की ताजी हवा में कॉफी और मसालों की हल्की खुशबू भी महसूस होती है जो इस जगह को और खास बना देती है.

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