दिवाली बाद दिल्ली-NCR में कम नहीं होता प्रदूषण, जानिए चेन्नई-हैदराबाद में कैसे साफ हो जाती है हवा

दिवाली पर पटाखे जलते हैं तो दिल्ली हो या चेन्नई, दोनों जगह हवा में प्रदूषण बढ़ता है. लेकिन असली फर्क इसके बाद दिखाई देता है. कहीं कुछ दिनों में हवा फिर से साफ होने लगती है, तो कहीं एक हफ्ते बाद भी प्रदूषण कम नहीं होता. दिल्ली-NCR में यही परेशानी हर साल देखने को मिल रही है. दूसरी ओर चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में दिवाली के बाद हवा तेजी से सुधर जाती है. तीन साल के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन ने इस अंतर की वजह बताई है. इसके पीछे सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि मौसम और शहरों की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह हैं.

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पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने 2024 से 2026 तक देश के नौ शहरों के AQI आंकड़ों का अध्ययन किया है. इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई को शामिल किया गया. इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दैनिक AQI बुलेटिन का इस्तेमाल किया गया.

अध्ययन में सामने आया कि तीनों साल दिवाली के दौरान सभी नौ शहरों में AQI बढ़ा. लेकिन त्योहार के बाद हवा की हालत सुधरने की रफ्तार अलग-अलग रही. चेन्नई और हैदराबाद में 2024 और 2025 के दौरान एक हफ्ते के भीतर हवा दिवाली से पहले के स्तर पर लौट आई या उससे बेहतर हो गई. दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ और पटना में प्रदूषण का असर ज्यादा समय तक बना रहा.

दिल्ली में दिवाली से पहले ही खराब थी हवा

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दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि यहां परेशानी सिर्फ दिवाली के पटाखों से शुरू नहीं होती. साल 2024 में दिवाली से पहले दिल्ली का औसत AQI 295 था. दिवाली के दौरान यह बढ़कर 334 हुआ और अगले सात दिनों में 366 तक पहुंच गया. 2025 में दिवाली से पहले AQI 242 था, जो त्योहार के दौरान 348 और बाद में 304 रहा. साल 2026 में दिवाली से पहले ही यह 347 दर्ज किया गया था. दिवाली के दौरान बढ़कर 360 हो गया. हालांकि, 2026 के लिए दिवाली के बाद के सात दिनों का आंकड़ा अध्ययन में शामिल नहीं है.

चेन्नई में 139 फीसदी बढ़ा AQI, फिर भी जल्दी सुधरी हवा

चेन्नई का उदाहरण थोड़ा अलग है. साल 2024 में यहां दिवाली से पहले AQI 108 था, जो त्योहार के दौरान 178 पहुंच गया. लेकिन अगले सप्ताह यह घटकर 71 रह गया. 2025 में भी AQI 71 से बढ़कर 111 हुआ और फिर घटकर 58 पर आ गया. साल 2026 में चेन्नई में दिवाली के दौरान AQI में 139 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यह अध्ययन में शामिल नौ शहरों में सबसे बड़ा उछाल था. AQI 70 से बढ़कर 168 हो गया.

वहीं, चेन्नई और हैदराबाद में तस्वीर कुछ अलग रही. चेन्नई में 2024 में दिवाली के दिन AQI 178 था, जो अगले सप्ताह घटकर 71 रह गया. 2025 में यह 111 से घटकर 58 पर आ गया. हैदराबाद में भी 2024 में AQI 117 से घटकर 108 और 2025 में 99 से घटकर 67 हो गया. हालांकि, 2026 में चेन्नई का AQI 70 से बढ़कर 168 पहुंच गया.

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हालांकि, इस साल दिवाली के बाद के सात दिनों का डेटा उपलब्ध नहीं है. इसलिए 2026 में हवा कितनी जल्दी सुधरी, इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

अन्य शहरों में क्या रहा हाल?

लखनऊ और पटना में भी दिवाली के बाद प्रदूषण लंबे समय तक बना रहा. लखनऊ में 2024 में AQI दिवाली से पहले 128 था, जो त्योहार के दिन 244 और अगले सप्ताह 204 रहा. 2025 में यह 141 से बढ़कर 197 पहुंचा और फिर घटकर 166 हो गया. वहीं, 2026 में लखनऊ का AQI 150 से बढ़कर 239 दर्ज किया गया. पटना में 2024 में AQI 126 से बढ़कर 190 हुआ और अगले सप्ताह 237 तक पहुंच गया. 2025 में यह 125 से 180 हुआ, फिर घटकर 161 रहा. 2026 में पटना का AQI 111 से बढ़कर 233 पहुंच गया.

बेंगलुरु में 2024 में दिवाली के दौरान AQI 122 रहा, जो अगले सप्ताह घटकर 88 हो गया. 2025 में यह 66 से बढ़कर 76 हुआ और फिर 68 पर आ गया. मुंबई में 2024 में AQI 115 से बढ़कर 168 हुआ और अगले सप्ताह 159 रहा. 2025 में यह 129 से बढ़कर 200 पहुंचा, लेकिन अगले सप्ताह घटकर 71 हो गया. 2026 में मुंबई का AQI 93 से बढ़कर 152 दर्ज किया गया.

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गुरुग्राम में भी दिवाली पर AQI बढ़ा. 2024 में यह 204 से बढ़कर 302 और दिवाली के बाद 281 रहा. 2025 में AQI 332 तक पहुंचा, जो अगले सप्ताह घटकर 212 हो गया. वहीं, 2026 में दिवाली से पहले AQI 300 था, जो त्योहार के दिन बढ़कर 316 दर्ज किया गया.

वहीं, चंडीगढ़ में 2024 में दिवाली से पहले AQI 191 था, जो त्योहार के दिन 256 और अगले सप्ताह 262 पहुंच गया. 2025 में यह 123 से बढ़कर 130 हुआ और फिर 129 रहा. 2026 में चंडीगढ़ का AQI 82 से बढ़कर 110 दर्ज किया गया. 2026 के लिए इन शहरों में दिवाली के बाद के सात दिनों का डेटा उपलब्ध नहीं है.

आखिर दिल्ली में लंबे समय तक क्यों रहता है प्रदूषण?

अध्ययन के मुताबिक, अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ हवा की रफ्तार कम हो जाती है. ऐसे में प्रदूषण के कण हवा में फैलने के बजाय जमीन के करीब जमा रहने लगते हैं. तापमान में बदलाव से भी ये कण ऊपर नहीं उठ पाते. इसी दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उठने वाला धुआं दिल्ली-NCR और आसपास के मैदानी इलाकों तक पहुंचकर प्रदूषण बढ़ा सकता है.

इसके उलट, चेन्नई जैसे तटीय शहरों में समुद्र से आने वाली हवाएं प्रदूषण के कणों को फैलाने में मदद करती हैं. मौसमी बारिश भी हवा में मौजूद इन कणों को हटाने में मददगार होती है. वहीं, हैदराबाद और बेंगलुरु में अपेक्षाकृत तेज हवाओं के कारण प्रदूषण ज्यादा देर तक हवा में नहीं टिकता.

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क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिसर्च लीड डॉ. पलक बल्यान के मुताबिक, दिवाली के दौरान AQI बढ़ना और प्रदूषण का लंबे समय तक बने रहना अलग-अलग बातें हैं. हवा कितनी जल्दी साफ होगी, यह शहर की भौगोलिक स्थिति और मौसम पर निर्भर करता है.

इस अध्ययन का संदेश साफ है. दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ दिवाली के आसपास पटाखों पर पाबंदी लगाना काफी नहीं है. पराली, वाहनों, उद्योगों से निकलने वाले धुएं और धूल जैसे दूसरे स्रोतों पर भी पूरे प्रदूषण सीजन में ध्यान देना होगा.



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