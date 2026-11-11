Chitragupta Puja 2026: आज चित्रगुप्त पूजा के लिए ये मुहूर्त है सबसे खास, जानें सही समय, विधि, मंत्र और आरती

Chitragupta Puja 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज के साथ चित्रगुप्त पूजा भी मनाई जाती है. यह पर्व खासतौर पर कायस्थ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है. उन्हें यमराज का सहायक और सभी जीवों के कर्मों का हिसाब रखने वाला देवता माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं.

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इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ कलम, दवात और बही-खातों की आराधना करने का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि ऐसा करने से ज्ञान, बुद्धि और लेखन क्षमता का आशीर्वाद मिलता है. कई जगहों पर इस अवसर पर नए बही-खाते भी शुरू किए जाते हैं. आइए जानते हैं आज चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और आरती.

चित्रगुप्त पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

इस साल चित्रगुप्त पूजा आज यानी 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाई जा रही है. पंचांग के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

वहीं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी, जिसका समापन आज यानी 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. इस दौरान श्रद्धालु विधि-विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर सकते हैं.

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चित्रगुप्त पूजा की विधि

इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें. एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. अब उनके सामने कलम, दवात, कॉपी, किताबें और बही-खाते रखें. भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद हल्दी, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं. भगवान चित्रगुप्त को मिठाई या फल का भोग लगाएं. पूजा के दौरान उनके मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें. पूजा पूरी होने के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें.

भगवान चित्रगुप्त पूजा मंत्र

ॐ श्री चित्रगुप्ताय नमः॥

मसिभाजनसंयुक्तं ध्यायेत्तं च महाबलम्।

लेखनीपट्टिकाहस्तं चित्रगुप्तं नमाम्यहम्॥

चित्रगुप्त भगवान की आरती

ॐ जय चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे ।

भक्तजनों के इच्छित, फल को पूर्ण करे॥

विघ्न विनाशक मंगलकर्ता, सन्तन सुखदायी ।

भक्तों के प्रतिपालक, त्रिभुवन यश छायी ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

रूप चतुर्भुज, श्यामल मूरत, पीताम्बर राजै ।

मातु इरावती, दक्षिणा, वाम अंग साजै ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

कष्ट निवारक, दुष्ट संहारक, प्रभु अंतर्यामी ।

सृष्टि सम्हारन, जन दु:ख हारन, प्रकट भये स्वामी ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

कलम, दवात, शंख, पत्रिका, कर में अति सोहै ।

वैजयन्ती वनमाला, त्रिभुवन मन मोहै ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

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विश्व न्याय का कार्य सम्भाला, ब्रम्हा हर्षाये ।

कोटि कोटि देवता तुम्हारे, चरणन में धाये ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

नृप सुदास अरू भीष्म पितामह, याद तुम्हें कीन्हा ।

वेग, विलम्ब न कीन्हौं, इच्छित फल दीन्हा ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

दारा, सुत, भगिनी, सब अपने स्वास्थ के कर्ता ।

जाऊँ कहाँ शरण में किसकी, तुम तज मैं भर्ता ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

बन्धु, पिता तुम स्वामी, शरण गहूँ किसकी ।

तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

जो जन चित्रगुप्त जी की आरती, प्रेम सहित गावैं ।

चौरासी से निश्चित छूटैं, इच्छित फल पावैं ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे...॥

न्यायाधीश बैंकुंठ निवासी, पाप पुण्य लिखते ।

'नानक' शरण तिहारे, आसन दूजी करते ॥

ॐ जय चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे ।

भक्तजनों के इच्छित, फल को पूर्ण करे ॥

आरती श्री चित्रगुप्त महाराज की

श्री विरंचि कुलभूषण, यमपुर के धामी।

पुण्य पाप के लेखक, चित्रगुप्त स्वामी॥



सीस मुकुट, कानों में कुण्डल अति सोहे।

श्यामवर्ण शशि सा मुख, सबके मन मोहे॥



भाल तिलक से भूषित, लोचन सुविशाला।

शंख सरीखी गरदन, गले में मणिमाला॥



अर्ध शरीर जनेऊ, लंबी भुजा छाजै।

कमल दवात हाथ में, पादुक परा भ्राजे॥



नृप सौदास अनर्थी, था अति बलवाला।

आपकी कृपा द्वारा, सुरपुर पग धारा॥



भक्ति भाव से यह आरती जो कोई गावे।

मनवांछित फल पाकर सद्गति पावे॥

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