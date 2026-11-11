SBI का ATM उखाड़ ले जा रहे थे चोर, गाड़ी पर लोड करते समय आ गई पुलिस

बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने देर रात भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ATM को उखाड़कर ले जाने की कोशिश की. अपराधी गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काटकर बाहर निकाल चुके थे और उसे गाड़ी पर लोड कर रहे थे. इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही बदमाशों में भगदड़ मच गई. पुलिस की ओर से फायरिंग किए जाने के बाद अपराधी लाखों रुपये कैश से भरी ATM मशीन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस की मुस्तैदी से ATM लूट की बड़ी वारदात टल गई.

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गैस कटर से काटकर उखाड़ा ATM

यह पूरी घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित गोबरसही इलाके की है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात SSP कांतेश कुमार मिश्रा को गोबरसही में ATM काटे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. उन्होंने तत्काल सदर थानेदार इंस्पेक्टर नवलेश आजाद को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया.

पुलिस के आते ही एटीएम छोड़कर भागे बदमाश. (Photo: ITG)

जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, उस वक्त बदमाश ATM मशीन को गाड़ी पर लोड करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस को सामने देखकर अपराधियों ने भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की ओर से फायरिंग की गई. इसके बाद बदमाश मशीन को वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.

लाखों रुपये कैश से भरी मशीन सुरक्षित बरामद

पुलिस ने मौके से कैश से भरी ATM मशीन सुरक्षित बरामद कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह SBI के अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. DSP टाउन-2 दीपक कुमार और पुलिस की विशेष टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया.

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CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश

DSP टाउन-2 दीपक कुमार के मुताबिक, पुलिस को समय रहते ATM काटे जाने की सूचना मिल गई थी. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीन को अपराधियों के कब्जे से सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. विशेष टीम पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा किया है.

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