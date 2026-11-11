कहीं 1 लाख रुपये कैश, कहीं आईफोन... दीवाली पर कर्मचारियों को मिले ऐसे-ऐसे गिफ्ट, देखें वीडियो

दीवाली पर अगर आपके घर आई सोन पापड़ी अभी तक एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर घूम रही है, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये ऑफिस गिफ्ट देखकर आपको थोड़ी जलन जरूर हो सकती है. इस बार कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को मिठाई का डिब्बा देने के बजाय ऐसे गिफ्ट दिए, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए.

और पढ़ें

कहीं कर्मचारियों को आईफोन मिला तो कहीं 13 हजार रुपये के करीब कीमत वाला बैक मसाजर. कुछ कंपनियों ने सूटकेस, स्पीकर और ईयरबड्स जैसे गैजेट्स भी बांटे. इन गिफ्ट की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किए जा रहे हैं.

सबसे पहले बात सूरत के वराछा इलाके के सुदामा चौक स्थित महादेव क्लॉथ सेंटर की, जिसके दीवाली गिफ्ट की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को अनोखे अंदाज में नकद गिफ्ट दिया. उन्होंने नोटों के ढेर को चमकीली पूजा की थालियों में सजाया और अपनी पत्नी के हाथों हर कर्मचारी को 1 लाख रुपये से ज्यादा का बोनस दिया. इसका वीडियो मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

... तो कहीं मिला आईफोन

दीवाली पर सोन पापड़ी का नाम आते ही एक मजेदार तस्वीर सामने आती है. एक ही डिब्बा किसी एक घर से दूसरे घर पहुंचता रहता है. जिसे कोई खास तौर पर मांगता नहीं, लेकिन दीवाली खत्म होने तक लगभग हर घर में दिखाई दे जाता है.लेकिन कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को ऐसा गिफ्ट दिया गया, जिसे वे सच में इस्तेमाल कर सकें.

Advertisement

Bhagwan aisa Seth Milana chahie sabko This Diwali, Surat businessman Seth Ramswaroop Mund gifted each of his 20 employees ₹1 lakh in crisp cash notes arranged on trays. Staff broke down in tears of joy. True example of treating employees like family. Respect! ❤️🪔 #Deepavali https://t.co/xJWFxGrpa6 — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) November 7, 2026

स्टार्टअप ने दिया 13 हजार का बैक मसाजर

राजस्थान के उदयपुर स्थित स्टार्टअप इन्फ्लुइश ने कर्मचारियों के लिए इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया. कंपनी ने हर कर्मचारी को करीब 13,000 रुपये का कल्ट बैक मसाजर दिया.

इंस्टाग्राम अकाउंट द वायरल स्टार्टअप ऑफिस पर शेयर किए गए वीडियो में इन्फ्लुइश के को-फाउंडर संकल्प नाग गिफ्ट दिखाते नजर आए. बैक मसाजर के साथ कर्मचारियों को बेक्ड गुडीज और एक सॉफ्ट कंफर्टर भी दिया गया.

संकल्प नाग ने बताया कि कर्मचारी दिनभर डेस्क पर बैठकर काम करते हैं और थक जाते हैं. ऐसे में बैक मसाजर उनके लिए काफी उपयोगी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 6.5 किलो सोने की रंगोली...सोने के हार, चूड़ियों और अंगूठियों की गई तैयार

इस गिफ्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कंपनी की तारीफ की. लोगों का कहना था कि फेस्टिव स्वीट्स के बजाय ऐसा गिफ्ट देना ज्यादा बेहतर है, जिसका कर्मचारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें.

दूसरी कंपनी ने कर्मचारियों को दिए आईफोन

वहीं दिल्ली के रोहिणी की कंपनी फाइनेंसरसाब ने दिवाली गिफ्ट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आईफोन गिफ्ट किए.

कंपनी के इंस्टाग्राम वीडियो में कई आईफोन को डेकोरेटिव बो के साथ कर्मचारियों की डेस्क पर रखा गया था. इसके बाद कर्मचारी अपने नए आईफोन के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए. उनके चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दिवाली गिफ्ट ने उन्हें कितना एक्साइटेड किया.

Advertisement

इस बार सोन पापड़ी को किसने दी टक्कर?

दीवाली पर गिफ्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हर साल नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार आईफोन, बैक मसाजर और दूसरे गैजेट्स ने उस पुरानी सोन पापड़ी वाली परंपरा को मजेदार तरीके से चुनौती दे दी है.

जहां एक तरफ सोन पापड़ी का डिब्बा अक्सर घर-घर घूमता रहता है, वहीं इन कंपनियों के गिफ्ट देखकर लगता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ने इस बार साफ तय कर लिया था- गिफ्ट ऐसा दो, जिसे कर्मचारी वापस किसी और को न पकड़ा दें.

---- समाप्त ----