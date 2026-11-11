Shubman Gill Wedding: वर्ल्डकप से पहले दूल्हा बनेंगे शुभमन गिल, घर लाएंगे दुल्हनिया? रोहित शर्मा ने किया ऐलान

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा अब होस्ट बन चुके हैं. उनका शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित' खूब पसंद किया जा रहा है. शो का लेटेस्ट एपिसोड कॉमेडियन और शार्क टैंक जजेस से सजा नजर आया. स्टैंडअप कॉमेडियन और शार्क टैंक जजेस के बीच चल रही मस्ती के बीच रोहित शर्मा ने शुभमन गिल की शादी का ऐलान कर दिया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

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दूल्हा बनेंगे शुभमन गिल?

स्टैंडअप कॉमेडियन आकाश गुप्ता, अनुपम मित्तल से कहते हैं कि मेरा सवाल है कि जब-जब जिस-जिस कैप्टन की शादी हुई है, उस साल वो वर्ल्डकप जीता है. अनुपम मित्तल ने कहा कि ऐसा कैसे. 2002 में रिकी पोंटिंग की शादी हुई, 2003 में वो वर्ल्डकप जीते. 2010 में महेंद्र सिंह धोनी की शादी हुई, 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते.

आकाश गुप्ता ने आगे कहा कि अब अगले साल हमारा वर्ल्डकप होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप शुभमन गिल की शादी कराएं. अनुपम मित्तल कहते हैं कि मैं सच बताऊं, तो हमने उनको अप्रोच किया था. उन्होंने ना बोल दिया कि अभी नहीं करनी है. रोहित शर्मा कहते हैं कि अरे नहीं यार, मुझे वर्ल्डकप जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करूंगा. रोहित शर्मा के इस जवाब से शो का माहौल मजेदार हो गया.

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फैन्स ने ली चुटकी

रोहित शर्मा के शो के प्रोमो पर फैंस चुटकी लेने से नहीं चूके. उन्होंने कहा कि सारा का सारा मामला शादी का है. एक ने लिखा कि ये वाली बात यहां तक आ गई. कई लोगों ने रोहित जी आपको शादी नहीं करनी है शुभमन को करनी है. वहीं कुछ फैंस वीडियो देखकर हंस-हंस कर लोटपोट दिखे.

वैसे रोहित शर्मा की बात को ज्यादा सीरियस मत लेना. यह कोई असली शादी का ऐलान नहीं है. रोहित शर्मा ने अपने टीवी शो में मजाक में कहा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो शुभमन गिल की शादी भी करवा सकते हैं.

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