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क्या Gen Z के लिए अब 'कुछ न करना' भी मुश्किल हो गया है?

जेन जी के लिए आज खाली बैठना भी आसान नहीं रह गया है. नौकरी, पढ़ाई और करियर के बीच युवाओं को लगता है कि उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए. सोशल मीडिया पर दूसरों की प्रोडक्टिव लाइफ देखकर ये दबाव और बढ़ जाता है. इसी वजह से कई युवा आराम करते हुए भी गिल्ट महसूस करते हैं. आखिर इसके पीछे क्या वजह है?

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क्या खाली बैठना जेन जी को लगता है मुश्किल?
क्या खाली बैठना जेन जी को लगता है मुश्किल?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाली बैठना भी कई युवाओं के लिए आसान नहीं रह गया है. ऑफिस से घर आने के बाद आराम करने, फिल्म देखने या बस कुछ देर लेटे रहने के बजाय कई बार उनके मन में यह सवाल आने लगता है कि इस वक्त में कुछ काम कर सकते थे. सोशल मीडिया पर दूसरों को पढ़ाई, नौकरी, फिटनेस और नए काम करते देखकर भी युवाओं को लगता है कि वे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं. इसी सोच को प्रोडक्टिविटी गिल्ट कहा जाता है.

आराम करने पर भी क्यों होती है बेचैनी?

जेन जी के बीच इस तरह की सोच के पीछे लगातार प्रोडक्टिव रहने का दबाव एक वजह हो सकता है. आज युवाओं को लगता है कि उन्हें नौकरी या पढ़ाई के साथ कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहिए. ऐसे में जब वे कुछ वक्त खाली बैठते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों से पीछे रह रहे हैं.

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रिसर्च में भी सामने आई यह बात

सितंबर-अक्टूबर 2025 में जर्नल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट डेवलपमेंट में पब्लिश्ड एक रिसर्च में 280 कॉलेज स्टूडेंट्स को शामिल किया गया. इसमें सामने आया कि स्टूडेंट्स आराम को अपनी पढ़ाई और काम के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन जब वे काम छोड़कर आराम करते हैं तो उन्हें गिल्ट महसूस होता है.

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रिसर्च के मुताबिक, अधूरे काम की चिंता, पढ़ाई, नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियां आराम करने में रुकावट बनती हैं. कई स्टूडेंट्स को तब एहसास होता है कि उन्हें ब्रेक की जरूरत है, जब उन्हें थकान, सिरदर्द या आंखों में परेशानी होने लगती है.

यह भी पढ़ें: 5 Hindi Books for Gen Z: हिन्दी में 5 किताबें जो Gen Z को ज़रूर पढ़नी चाहिए

हर वक्त प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं

लगातार काम करते रहना सफलता की गारंटी नहीं है. शरीर और दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है. खाली बैठना हमेशा वक्त बर्बाद करना नहीं होता. कभी-कभी बिना किसी काम के खुद के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है. जेन जी को यह समझने की जरूरत है कि जिंदगी में हर पल कुछ हासिल करना जरूरी नहीं है. आराम करना आलस नहीं, बल्कि अपनी जरूरत का ध्यान रखना है.

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