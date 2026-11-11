संजीत बंकर रॉय: जिन्होंने गांवों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया

कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़ी इमारतें बनाते हैं, कुछ बड़े संस्थान खड़े करते हैं और कुछ ऐसे विचार छोड़ जाते हैं, जो दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हैं. 30 जून 1945 को पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में जन्मे संजीत 'बंकर' रॉय ऐसी ही शख्सियत थे. उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. चाचा भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल थे, जबकि उनकी मां भारत की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की ओर से मॉस्को में प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुकी थीं. रॉय की पढ़ाई देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई. लेकिन, उन्होंने अपनी कर्मभूमि के तौर पर राजस्थान के एक छोटे से गांव तिलोनिया को चुना. वहां से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की ऐसी मुहिम शुरू की, जिसकी गूंज दुनिया के कई देशों तक पहुंची. मंगलवार को 81 साल की उम्र में उनके निधन के साथ ग्रामीण विकास और सामाजिक बदलाव की एक अनूठी सोच रखने वाली शख्सियत दुनिया से विदा हो गया.

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रॉय शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे. खेलों में भी उनकी खास दिलचस्पी थी. दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई करने वाले रॉय के सामने एक शानदार करियर और आरामदेह जिंदगी के तमाम विकल्प मौजूद थे. लेकिन 1966-67 के बिहार के भीषण अकाल ने उनकी सोच बदल दी. बिहार में पड़े भीषण अकाल के दौरान उन्होंने राहत कार्यों में हिस्सा लिया. इसी दौरान उन्होंने पहली बार बेहद करीब से गरीबी का भयावह रूप देखा. भूख से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी. समाज का संपन्न तबका इन हालात से बेपरवाह अपनी जिंदगी में मस्त था. इस असमानता और अन्याय ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. उन्हें महसूस हुआ कि देश की असली तस्वीर बड़े शहरों और प्रतिष्ठित संस्थानों में बैठकर नहीं समझी जा सकती. इसके लिए उन्होंने करीब डेढ़ साल तक देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर सामाजिक संस्थाओं के काम को समझा. आखिरकार राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया गांव पहुंच गए. 1972 में उन्होंने सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी) की स्थापना की, जिसे आगे चलकर बेयरफुट कॉलेज के नाम से दुनिया भर में पहचान मिली.

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बंकर रॉय के काम का सबसे हैरान करने वाला पहलू ग्रामीण महिलाओं को सोलर इंजीनियर बनाना रहा. खास बात यह है कि इनमें युवा महिलाएं नहीं, बल्कि बुजुर्ग महिलाएं और दादी-नानियां शामिल थीं. बंकर रॉय उन्हें खास तौर पर दादी-नानियां ही कहते थे. इनमें कई महिलाएं ऐसी थीं, जो पढ़ना-लिखना भी नहीं जानती थीं. इसके बावजूद उन्होंने सोलर पैनल, सौर लैंप, सौर चूल्हे बनाने और उनकी मरम्मत करने का हुनर सीखा. यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि दूरदराज के गांवों में रहने वाली ऐसी महिलाएं, जिन्हें समाज में बहुत कम अहमियत दी जाती थी, सोलर इंजीनियर बन गईं. इन 'बेयरफुट सोलर इंजीनियरों' ने दुनिया के 96 से ज्यादा देशों के गांवों में रोशनी पहुंचाई. भारत से शुरू हुआ यह प्रयोग अफ्रीका, एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा. अलग-अलग देशों की ग्रामीण महिलाएं तिलोनिया आकर प्रशिक्षण लेने लगीं और फिर अपने गांवों में लौटकर सौर ऊर्जा की व्यवस्था संभालने लगीं. यह सिर्फ तकनीक का प्रसार नहीं था, बल्कि महिलाओं की क्षमता और ग्रामीण ज्ञान पर भरोसा करने का एक बड़ा सामाजिक प्रयोग था.

उन्हें 1985 में ग्रामीण विकास में विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया. 1986 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. वर्ष 2003 में उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में सेंट एंड्रयूज पुरस्कार मिला. सोलर एनर्जी के क्षेत्र में योगदान के लिए 2009 में रॉबर्ट हिल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. 2010 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया. यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें योजना आयोग (अब नीति आयोग) में भी शामिल किया था.

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बंकर रॉय के जीवन में उनकी पत्नी अरुणा रॉय का भी अहम साथ रहा. अरुणा रॉय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुना और ग्रामीण अधिकारों के लिए काम किया. दोनों ने सामाजिक बदलाव की लड़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाया. बंकर रॉय की सबसे बड़ी उपलब्धि पुरस्कारों की सूची नहीं, बल्कि वह भरोसा था, जो उन्होंने गांवों के आम लोगों में पैदा किया. तिलोनिया में शुरू हुआ उनका प्रयोग इस बात की मिसाल बना रहेगा कि बदलाव के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी जरूरत सिर्फ एक ऐसे विचार की होती है, जो आम आदमी की ताकत पर भरोसा करना सिखाए.

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