शादी के बाद अनंत सिंह की बेटी पति के साथ जाएंगी अमेरिका, ननद भी वहीं पर है डॉक्टर

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह के परिवार में इन दिनों शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया खूब तक चर्चा हो रही है. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित कुमार से होने जा रही है. शादी के बाद शिवांगी अपने पति के साथ अमेरिका जा सकती हैं. होने वाले दूल्हे ऋषिकेश पहले से ही अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उनकी छोटी बहन भी अमेरिका में डॉक्टर हैं.

और पढ़ें

शिवांगी शादी के बाद बिहटा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित कृष्णा नगर में अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत करेंगी. यहीं रणविजय कुमार सिंह ने करीब दो कट्ठा जमीन पर नया मकान बनवाया है. शादी से पहले इसी मकान में गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा जाएगा. इसके साथ ही दूल्हे ऋषिकेश का जनेऊ संस्कार भी इसी नए घर में संपन्न होगा.

पटना के रिजॉर्ट में तिलक, 25 नवंबर को नदवां पहुंचेगी बारात

शिवांगी और ऋषिकेश की शादी के कार्यक्रम भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, ऋषिकेश का तिलक समारोह पटना के एक रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 25 नवंबर को बिहटा से बारात मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां के लिए रवाना होगी. यहीं दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे. फिलहाल दोनों परिवार शादी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. अनंत सिंह के परिवार में होने वाली इस शादी को लेकर समर्थकों और परिचितों के बीच भी काफी उत्सुकता है. खास बात यह है कि इस रिश्ते के जरिए बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार का जुड़ाव बिहटा के एक परिवार से होने जा रहा है.

Advertisement

20 नवंबर को तिलत, फिर हल्दी-मेहंदी-शादी

20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को शुभ फलदान और तिलक का कार्यक्रम होगा. इसके बाद 23 नवंबर 2026 (सोमवार) को शिवांगी की हल्दी की रस्म होगी. 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) को मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन होगा. वहीं 25 नवंबर 2026 (बुधवार) को शिवांगी सात फेरे लेंगी. इसी दिन अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव कुमार का शुभ उपनयन (जनेऊ) संस्कार भी होगा.

अहमदाबाद से अमेरिका तक हुई ऋषिकेश की पढ़ाई

होने वाले दूल्हे ऋषिकेश कुमार की पढ़ाई-लिखाई भी इस शादी की चर्चा के बीच लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद से की. यहां से 10वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए. ऋषिकेश ने अमेरिका से ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई पूरी की है. पढ़ाई के बाद उन्होंने वहीं नौकरी शुरू कर दी. फिलहाल वह अमेरिका में ही कार्यरत हैं. यही वजह है कि शादी के बाद शिवांगी के भी अमेरिका जाने की संभावना जताई जा रही है. ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह के मुताबिक, शादी के बाद शिवांगी कुछ समय तक परिवार के साथ रहेंगी. इसके बाद दोनों अमेरिका जा सकते हैं. हालांकि, उनके वहां जाने की को लेकर अभी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है.

Advertisement

अमेरिका में डॉक्टर हैं ऋषिकेश की छोटी बहन

इस रिश्ते की एक और खास बात ऋषिकेश का परिवार है. उनकी छोटी बहन कोमल कुमारी भी अमेरिका में रहती हैं और पेशे से डॉक्टर हैं. इस तरह शादी के बाद शिवांगी का नया पारिवारिक रिश्ता अमेरिका से भी जुड़ने जा रहा है. एक तरफ बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले अनंत सिंह के परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में नौकरी कर रहे ऋषिकेश के परिवार में भी इस नए रिश्ते को लेकर खुशी का माहौल है. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं. शिवांगी और ऋषिकेश सात फेरे लेकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे. शादी के बाद शिवांगी बिहटा में परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगी और फिर पति के साथ अमेरिका जाने की संभावना है. फिलहाल दोनों परिवारों के लिए यह मौका खुशियों और नई शुरुआत का है. अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के होने वाले पति और अपने दामाद को करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर कार उपहार में देंगे. खास बात यह है कि नई डिफेंडर कार अनंत सिंह के घर पर पहुंच भी गई है. वहीं, परिवार के छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए भी BMW कार की व्यवस्था की गई है.

Advertisement

चार लाख मेहमानों के भोजन की तैयारी, कई एकड़ में बनेगा पंडाल

अनंत सिंह की बेटी की शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. विधायक के मुताबिक, समारोह में करीब चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. कई एकड़ जमीन पर भव्य पंडाल बनाया जाएगा. पंडाल की सजावट के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया है. आयोजन को खास बनाने के लिए विदेश से फूल मंगाए जाने की भी तैयारी है. शादी समारोह में बिहार के अलग-अलग जिलों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

घुड़दौड़ में विजेता को मिलेगी महिंद्रा थार, दूसरे नंबर पर आने वाले को बाइक

शादी समारोह में पारंपरिक अंदाज के साथ मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया जा रहा है. इसके लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है. अनंत सिंह के मुताबिक, इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले घुड़सवार को महिंद्रा थार गाड़ी पुरस्कार में दी जाएगी. दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को मोटरसाइकिल मिलेगी. तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटर मिलेगा. इस प्रतियोगिता के लिए बिहार ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से भी घोड़े बुलाए जा रहे हैं. घुड़दौड़ के लिए अलग से मैदान तैयार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घोड़ों के अगले एक-दो दिनों में बाढ़ पहुंचने की संभावना है. आयोजन को लेकर समर्थकों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह है.

---- समाप्त ----