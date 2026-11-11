How to Make Thekua at Home: छठ पूजा पर गेहूं के आटे और गुड़ से ऐसे बनाएं खस्ता ठेकुआ, आसान है रेसिपी

How to Make Thekua at Home: छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास उत्साह के साथ मनाई जाती है. यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. छठ पूजा में कई तरह के पकवान और प्रसाद बनाए जाते हैं लेकिन ठेकुआ के बिना यह त्योहार अधूरा माना जाता है. गुड़ और गेहूं के आटे से बनने वाला ठेकुआ स्वाद में मीठा और खाने में कुरकुरा होता है. इसे छठी मैया को भोग लगाने के साथ परिवार और रिश्तेदारों में भी बांटा जाता है. आज हम आपको घर पर खस्ता ठेकुआ बनाने की आसान रेसिपी बताएंग

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप गेहूं का आटा (लगभग 400 ग्राम)

150 ग्राम गुड़

3-4 बड़े चम्मच घी

1 छोटा चम्मच सौंफ

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1/4 से आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल

आधा कप गुनगुना पानी (जरूरत के अनुसार)

तलने के लिए घी

ठेकुआ कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा पानी और गुड़ डालकर गर्म करें. जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ध्यान रखें कि गुड़ की चाशनी ज्यादा गाढ़ी न हो. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें घी डालें और दोनों हाथों से अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक मिलाएं जब तक आटा मुट्ठी में दबाने पर बंधने न लगे. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके गुड़ की चाशनी डालें और सख्त आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा नरम नहीं होना चाहिए, वरना ठेकुआ कुरकुरे नहीं बनेंगे. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें ठेकुआ के सांचे में दबाकर आकार दें. अगर आपके पास सांचा नहीं है तो हाथों से चपटा करके कांटे या उंगलियों की मदद से डिजाइन बना सकते हैं. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें तैयार ठेकुआ डालें और मध्यम से धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने पर इन्हें बाहर निकाल लें और टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि अतिरिक्त घी निकल जाए. ठेकुआ को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इस तरह घर पर बने स्वादिष्ट और कुरकुरे गुड़ वाले ठेकुआ छठ पूजा के प्रसाद के लिए तैयार हैं.

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