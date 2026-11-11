scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Thekua at Home: छठ पूजा पर गेहूं के आटे और गुड़ से ऐसे बनाएं खस्ता ठेकुआ, आसान है रेसिपी

How to Make Thekua at Home: छठ पूजा का त्योहार आते ही घरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं. इस पर्व में ठेकुआ का खास महत्व होता है. इसे छठी मैया और सूर्य देव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है. आज हम आपको घर पर खस्ता ठेकुआ बनाना बताएंगे.

Advertisement
X
घर पर ऐसे बनाएं परफेक्ट ठेकुआ (Photo- ITG)
घर पर ऐसे बनाएं परफेक्ट ठेकुआ (Photo- ITG)

How to Make Thekua at Home: छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास उत्साह के साथ मनाई जाती है. यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. छठ पूजा में कई तरह के पकवान और प्रसाद बनाए जाते हैं लेकिन ठेकुआ के बिना यह त्योहार अधूरा माना जाता है. गुड़ और गेहूं के आटे से बनने वाला ठेकुआ स्वाद में मीठा और खाने में कुरकुरा होता है. इसे छठी मैया को भोग लगाने के साथ परिवार और रिश्तेदारों में भी बांटा जाता है. आज हम आपको घर पर खस्ता ठेकुआ बनाने की आसान रेसिपी बताएंग

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप गेहूं का आटा (लगभग 400 ग्राम)

सम्बंधित ख़बरें

Sarson Ka Saag
लंच में बनाकर खाएं गरमा-गरम सरसों का साग, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी
how to make makke ki roti
सर्दियों में बनाएं गरमा-गरम मक्के की रोटी, हरे साग संग लगेगी टेस्टी
diya kumari royal Diwali
जयपुर के शाही परिवार ने ठाठ से मनाई दिवाली, राजकुमारी दीया-गौरवी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, PHOTOS
शॉपिंग पर खर्च को बचत बताती है Gen Z, जानिए गणित
Indresh Upadhyay Shipra Sharma Diwali Photos (Photo: Instagram/@thebhaktimarg_official)
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने पत्नी संग मनाई पहली दिवाली, PHOTOS

150 ग्राम गुड़

3-4 बड़े चम्मच घी

1 छोटा चम्मच सौंफ

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1/4 से आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल

आधा कप गुनगुना पानी (जरूरत के अनुसार)

तलने के लिए घी

ठेकुआ कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा पानी और गुड़ डालकर गर्म करें. जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ध्यान रखें कि गुड़ की चाशनी ज्यादा गाढ़ी न हो.
  2. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें घी डालें और दोनों हाथों से अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक मिलाएं जब तक आटा मुट्ठी में दबाने पर बंधने न लगे.
  3. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके गुड़ की चाशनी डालें और सख्त आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा नरम नहीं होना चाहिए, वरना ठेकुआ कुरकुरे नहीं बनेंगे.
  4. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें ठेकुआ के सांचे में दबाकर आकार दें. अगर आपके पास सांचा नहीं है तो हाथों से चपटा करके कांटे या उंगलियों की मदद से डिजाइन बना सकते हैं.
  5. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें तैयार ठेकुआ डालें और मध्यम से धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने पर इन्हें बाहर निकाल लें और टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि अतिरिक्त घी निकल जाए.
  6. ठेकुआ को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इस तरह घर पर बने स्वादिष्ट और कुरकुरे गुड़ वाले ठेकुआ छठ पूजा के प्रसाद के लिए तैयार हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SBI का ATM उखाड़ ले जा रहे थे चोर, गाड़ी पर लोड करते समय आ गई पुलिस |
    'एकसाथ 3 लोगों से शादी नहीं की, मुझे सिर्फ दर्द मिला', 3 शादियों पर ट्रोल हुए थे पवन कल्याण, हेटर्स को दिया था जवाब |
    'भगवान राम ने सीता को त्यागा, मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा', बोले TMC सांसद कीर्ति आजाद |
    मुंबई लोकल में अब नहीं लटकेंगे यात्री! आ गई पहली नॉन-AC ऑटोमैटिक डोर ट्रेन, जानिए क्या होंगे बदलाव |
    असम में बड़ा ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे, कई यात्री घायल |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर भाई को भूलकर भी न दें ये 5 गिफ्ट, रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर! |
    ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज में तीन टैंकरों पर आफत |
    Krushna Abhishek Lavish Home Tour: आलीशान है कृष्णा अभिषेक का घर, मंदिर में 40 साल पुरानी कृष्ण की तस्वीर, रखे मां के दहेज के 50 साल पुराने बर्तन |
    भोपाल-इंदौर मेट्रो का किराया होगा सस्ता, NCMC कार्ड से 20 रुपये से अधिक की यात्रा पर 25% छूट |
    बाजार से महंगा आंवला खरीदने की जरूरत नहीं, घर के गमले में ऐसे उगाएं पेड़; सालों तक मिलेंगे ताजे फल
    Advertisement