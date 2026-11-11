scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रेन की खिड़कियों में शीशे के साथ क्यों लगी होती है लोहे की जाली? सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये हैं वजहें

कई बार यात्री खिड़की के पास मोबाइल, पानी की बोतल, खिलौने या दूसरी छोटी चीजें लेकर बैठते हैं. ट्रेन में झटका लगने या हाथ से सामान छूटने पर ये चीजें बाहर गिर सकती हैं. खिड़की पर जाली होने से बड़ी चीजों को बाहर जाने से रोकने में मदद मिल सकती है.

Advertisement
X
ट्रेन जब तेज रफ्तार से चलती है, तो उसके आसपास मौजूद छोटी-बड़ी चीजें खिड़की से टकरा सकती हैं. ( Photo: ITG)
ट्रेन जब तेज रफ्तार से चलती है, तो उसके आसपास मौजूद छोटी-बड़ी चीजें खिड़की से टकरा सकती हैं. ( Photo: ITG)

ट्रेन में सफर करते समय आपने खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा तो जरूर देखा होगा. इस दौरान एक बात पर शायद ही आपका ध्यान गया हो कि कई ट्रेनों की खिड़कियों में शीशे के साथ लोहे की जाली भी लगी होती है. आखिर जब खिड़की में शीशा पहले से मौजूद है, तो फिर लोहे की जाली लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसका काम सिर्फ यात्रियों को बाहर गिरने से बचाना है या इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं? दरअसल, ट्रेन की खिड़कियों में लगी यह जाली यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरतों को पूरा करती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि रेलवे खिड़कियों में जाली क्यों लगाता है.

बाहर से आने वाले पत्थर और दूसरी चीजों से बचाव
ट्रेन जब तेज रफ्तार से चलती है, तो उसके आसपास मौजूद छोटी-बड़ी चीजें खिड़की से टकरा सकती हैं. कई बार रेलवे ट्रैक के किनारे से पत्थर, कंकड़ या दूसरी चीजें उछलकर ट्रेन की खिड़की तक पहुंच जाती हैं. अगर खिड़की का शीशा कमजोर हो या किसी चीज के टकराने से टूट जाए, तो उसके टुकड़े अंदर बैठे यात्रियों को चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में मजबूत जाली एक अतिरिक्त सुरक्षा परत का काम कर सकती है. हालांकि, यह हर तरह की टक्कर या शीशा टूटने से बचाने की गारंटी नहीं देती.

यात्रियों को हाथ और सिर बाहर निकालने से रोकना
ट्रेन में सफर करते समय कुछ लोग बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की से हाथ, सिर या मोबाइल बाहर निकाल देते हैं. यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है. ट्रेन के आसपास बिजली के खंभे, सिग्नल, पेड़, प्लेटफॉर्म और दूसरी ट्रेनें मौजूद होती हैं. ऐसे में बाहर निकला हुआ हाथ या सिर किसी चीज से टकरा सकता है. इससे गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है. खिड़की पर लगी जाली यात्रियों को ऐसा करने से रोकने में मदद करती है.

सम्बंधित ख़बरें

जब किसी चीज के तापमान में अचानक बहुत ज्यादा बदलाव होता है, तो उसे थर्मल शॉक कहते हैं. (Photo: ITG)
ठंडे गिलास में गर्म पानी डालते ही क्यों टूट जाता है कांच?
जानिए दीवारों पर सीलन आने के कारण और इससे बचने के आसान उपाय. ( Photo: ITG)
दीवारों पर सीलन और पेंट उखड़ने से हैं परेशान? जानें बचाव के तरीके 
वंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल कराया तो कटेगा पैसा?
Hybrid Fencing for Land
क्या है हाइब्रिड बाउंड्री, जिसे खाली जमीन पर करवा रहे हैं लोग, खर्चा भी कम!
Gir Cow Price in India
कितने की आती है गिर गाय, जो हर रोज देती है 18-20 लीटर दूध!
Advertisement

चलती ट्रेन से सामान बाहर गिरने का खतरा कम करना
कई बार यात्री खिड़की के पास मोबाइल, पानी की बोतल, खिलौने या दूसरी छोटी चीजें लेकर बैठते हैं. ट्रेन में झटका लगने या हाथ से सामान छूटने पर ये चीजें बाहर गिर सकती हैं. खिड़की पर जाली होने से बड़ी चीजों को बाहर जाने से रोकने में मदद मिल सकती है. इससे रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद लोगों और दूसरी संपत्ति को होने वाले नुकसान का खतरा भी कम होता है. हालांकि, छोटी चीजें जाली के छेदों से बाहर जा सकती हैं.

यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम
रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. इनमें बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे यात्री भी होते हैं, जो सफर के दौरान खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं. ऐसे में खिड़की की बनावट इस तरह रखी जाती है कि यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षित रखा जा सके. जाली खिड़की के खुले हिस्से को पूरी तरह खुला रहने से रोकती है. इससे खासकर बच्चों के खिड़की से बाहर झुकने या हाथ निकालने का खतरा कम करने में मदद मिलती है.

हर ट्रेन की खिड़की में एक जैसी जाली क्यों नहीं होती?
अगर आपने अलग-अलग ट्रेनों में सफर किया है, तो ध्यान दिया होगा कि सभी डिब्बों की खिड़कियां एक जैसी नहीं होतीं. कुछ पुराने कोच में लोहे की जाली और शीशे वाली खिड़कियां देखने को मिलती हैं. वहीं, कई आधुनिक एसी कोच में बंद खिड़कियां होती हैं, जिनमें शीशा खुलता नहीं है. ऐसा कोच के डिजाइन, सुरक्षा व्यवस्था और इस्तेमाल की जरूरतों के हिसाब से होता है. एसी कोच में बंद खिड़कियां होने से बाहर की धूल, शोर और गर्म हवा अंदर आने से भी रोकने में मदद मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या Gen Z के लिए अब 'कुछ न करना' भी मुश्किल हो गया है? |
    How to Make Thekua at Home: छठ पूजा पर गेहूं के आटे और गुड़ से ऐसे बनाएं खस्ता ठेकुआ, आसान है रेसिपी |
    SBI का ATM उखाड़ ले जा रहे थे चोर, गाड़ी पर लोड करते समय आ गई पुलिस |
    Pawan Kalyan Three Marriages: 55 की उम्र-3 शादियां, ट्रोल हुए थे पवन कल्याण, कहा था- मुझे सिर्फ दर्द मिला |
    'भगवान राम ने सीता को त्यागा, मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा', बोले TMC सांसद कीर्ति आजाद |
    मुंबई लोकल में अब नहीं लटकेंगे यात्री! आ गई पहली नॉन-AC ऑटोमैटिक डोर ट्रेन, जानिए क्या होंगे बदलाव |
    असम में बड़ा ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर भाई को भूलकर भी न दें ये 5 गिफ्ट, रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर! |
    ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज में तीन टैंकरों पर आफत |
    Krushna Abhishek Lavish Home Tour: आलीशान है कृष्णा अभिषेक का घर, मंदिर में 40 साल पुरानी कृष्ण की तस्वीर, रखे मां के दहेज के 50 साल पुराने बर्तन
    Advertisement