ट्रेन की खिड़कियों में शीशे के साथ क्यों लगी होती है लोहे की जाली? सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये हैं वजहें

ट्रेन में सफर करते समय आपने खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा तो जरूर देखा होगा. इस दौरान एक बात पर शायद ही आपका ध्यान गया हो कि कई ट्रेनों की खिड़कियों में शीशे के साथ लोहे की जाली भी लगी होती है. आखिर जब खिड़की में शीशा पहले से मौजूद है, तो फिर लोहे की जाली लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसका काम सिर्फ यात्रियों को बाहर गिरने से बचाना है या इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं? दरअसल, ट्रेन की खिड़कियों में लगी यह जाली यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरतों को पूरा करती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि रेलवे खिड़कियों में जाली क्यों लगाता है.

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बाहर से आने वाले पत्थर और दूसरी चीजों से बचाव

ट्रेन जब तेज रफ्तार से चलती है, तो उसके आसपास मौजूद छोटी-बड़ी चीजें खिड़की से टकरा सकती हैं. कई बार रेलवे ट्रैक के किनारे से पत्थर, कंकड़ या दूसरी चीजें उछलकर ट्रेन की खिड़की तक पहुंच जाती हैं. अगर खिड़की का शीशा कमजोर हो या किसी चीज के टकराने से टूट जाए, तो उसके टुकड़े अंदर बैठे यात्रियों को चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में मजबूत जाली एक अतिरिक्त सुरक्षा परत का काम कर सकती है. हालांकि, यह हर तरह की टक्कर या शीशा टूटने से बचाने की गारंटी नहीं देती.

यात्रियों को हाथ और सिर बाहर निकालने से रोकना

ट्रेन में सफर करते समय कुछ लोग बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की से हाथ, सिर या मोबाइल बाहर निकाल देते हैं. यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है. ट्रेन के आसपास बिजली के खंभे, सिग्नल, पेड़, प्लेटफॉर्म और दूसरी ट्रेनें मौजूद होती हैं. ऐसे में बाहर निकला हुआ हाथ या सिर किसी चीज से टकरा सकता है. इससे गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है. खिड़की पर लगी जाली यात्रियों को ऐसा करने से रोकने में मदद करती है.

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चलती ट्रेन से सामान बाहर गिरने का खतरा कम करना

कई बार यात्री खिड़की के पास मोबाइल, पानी की बोतल, खिलौने या दूसरी छोटी चीजें लेकर बैठते हैं. ट्रेन में झटका लगने या हाथ से सामान छूटने पर ये चीजें बाहर गिर सकती हैं. खिड़की पर जाली होने से बड़ी चीजों को बाहर जाने से रोकने में मदद मिल सकती है. इससे रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद लोगों और दूसरी संपत्ति को होने वाले नुकसान का खतरा भी कम होता है. हालांकि, छोटी चीजें जाली के छेदों से बाहर जा सकती हैं.

यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम

रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. इनमें बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे यात्री भी होते हैं, जो सफर के दौरान खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं. ऐसे में खिड़की की बनावट इस तरह रखी जाती है कि यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षित रखा जा सके. जाली खिड़की के खुले हिस्से को पूरी तरह खुला रहने से रोकती है. इससे खासकर बच्चों के खिड़की से बाहर झुकने या हाथ निकालने का खतरा कम करने में मदद मिलती है.

हर ट्रेन की खिड़की में एक जैसी जाली क्यों नहीं होती?

अगर आपने अलग-अलग ट्रेनों में सफर किया है, तो ध्यान दिया होगा कि सभी डिब्बों की खिड़कियां एक जैसी नहीं होतीं. कुछ पुराने कोच में लोहे की जाली और शीशे वाली खिड़कियां देखने को मिलती हैं. वहीं, कई आधुनिक एसी कोच में बंद खिड़कियां होती हैं, जिनमें शीशा खुलता नहीं है. ऐसा कोच के डिजाइन, सुरक्षा व्यवस्था और इस्तेमाल की जरूरतों के हिसाब से होता है. एसी कोच में बंद खिड़कियां होने से बाहर की धूल, शोर और गर्म हवा अंदर आने से भी रोकने में मदद मिलती है.

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