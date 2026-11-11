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रामपुर शूटआउट की कहानी, चश्मदीद बेटे की जुबानी... कैसे थाने के पास मोहम्मद शरीफ को गोलियों से भूना?

रामपुर में 2007-08 CRPF हमला मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ की बेखौफ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होकर 18 साल बाद जेल से लौटे शरीफ को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद घर लौटते वक्त निशाना बनाया गया. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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बाइक सवार हमलावरों ने मोहम्मद शरीफ को मारी गोली (Photo- ITG)
बाइक सवार हमलावरों ने मोहम्मद शरीफ को मारी गोली (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात उस समय हुई जब शरीफ अपने बेटे अबू आइस के साथ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद थाने से बाइक से घर लौट रहा था. सफेद रंग की अपाचे सवार बदमाशों ने पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे गंभीर रूप से घायल शरीफ खाई में गिर पड़ा और बाद में उसकी मौत हो गई. शरीफ 2007-08 के रामपुर CRPF कैंप हमले का मुख्य आरोपी था, जिसे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में बरी किया था. पूरी वारदात खजुरिया थाना क्षेत्र के पांवडिया मोड के पास हुई. 

थाने से निकलते ही घात लगाकर हमला

मृतक के बेटे अबू आइस के मुताबिक, खजुरिया थाने से बंटी नाम के पुलिसकर्मी का फोन आया था. वेरिफिकेशन की बात कहकर शरीफ को थाने बुलाया गया था. जब पिता-पुत्र थाने पहुंचे तो संबंधित पुलिसकर्मी नहीं मिले और उन्हें वापस भेज दिया गया. थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही पीछे से आए हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी.

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बेटे ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

घटना के समय बाइक चला रहे बेटे ने किसी तरह अपनी जान बचाई. उसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बेटे का आरोप है कि पुलिस के बुलावे पर थाने आने के बावजूद उनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी. इतने पास वारदात होने के बाद भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची और आधे घंटे तक कोई मदद नहीं मिली.

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18 साल जेल में बिताने के बाद लौटा था घर

मोहम्मद शरीफ साल 2007-08 की दरमियानी रात रामपुर CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले का आरोपी था, जिसमें सात जवान शहीद हुए थे. निचली अदालत ने 2019 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में फांसी रद्द कर उसे बरी कर दिया था. 18 साल जेल में रहने के बाद वह नवंबर 2025 में गांव लौटा था.

पुलिस ने जांच के लिए गठित की 4 टीमें

घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार हमलावरों ने मुंह ढक रखा था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गोलियों की सटीक संख्या रिपोर्ट के बाद साफ होगी. पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ और मामले के अनावरण के लिए चार टीमें गठित की हैं.

चश्मदीद बेटे की जुबानी

गौरतलब है कि घटना के वक्त मृतक मोहम्मद शरीफ का बेटा अबू आइस उसके साथ था. बेटे ने कहा- "हमारे घर पुलिस का फोन आया था कि कोतवाल साहब ने वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाया है. मैं पापा (मोहम्मद शरीफ) को लेकर थाने गया, लेकिन वहां बंटी नाम का सिपाही नहीं मिला. हमें वापस भेज दिया गया. थाने से 500 मीटर दूर पहुंचते ही सफेद रंग की अपाचे सवार दो हमलावरों ने पीछे से गोलियां चला दीं. गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और पापा वहीं खाई में पड़े रहे. उन्हें पीठ और सिर में दो-तीन गोलियां लगीं. 18 साल जेल में रहने के कारण उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई. अब हमें इंसाफ चाहिए."

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