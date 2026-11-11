छठ के लिए दिल्ली से मुंबई तक घाट तैयार, घर वापसी के लिए ट्रेनों में उमड़ी यात्रियों की भीड़

छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुंबई के जुहू बीच से लेकर दिल्ली के ITO घाट तक श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. दूसरी तरफ, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने घरों पर छठ मनाने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग लौट रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है. कई ट्रेनों में सफर करना तक मुश्किल हो रहा है.

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दिवाली बीतने के बाद अब लोगों को छठ पूजा का इंतजार है. कोई पहले ही अपने गांव पहुंच चुका है तो कोई ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा है. हर किसी की कोशिश है कि नहाय-खाय से पहले अपने परिवार के बीच पहुंच जाए. इस बीच रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के साथ कई खास इंतजाम किए हैं.

मुंबई के जुहू बीच पर 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

मुंबई में भी छठ को लेकर खास उत्साह है. जुहू बीच पर पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल यहां 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इसे देखते हुए BMC सार्वजनिक शौचालय, कपड़े बदलने के लिए अलग कमरे और पीने के पानी जैसी सुविधाओं का इंतजाम कर रही है.

दिल्ली के ITO घाट पर भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. यहां श्रद्धालुओं की सुविधा और पूजा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए मंत्री परवेश वर्मा खुद घाट पर पहुंचे. उन्होंने वहां चल रही तैयारियों को देखा. वहीं, लखनऊ में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर में महापर्व के आयोजन को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं.

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गया-बक्सर में गूंज रहे छठ गीत, स्टेशनों पर बढ़ी भीड़

बिहार के गया और बक्सर रेलवे स्टेशन पर छठ गीत बजाए जा रहे हैं. इन गीतों से स्टेशनों का माहौल भक्तिमय हो गया है. वहीं, सहारनपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कई जगह लोग खिड़कियों से बोगियों में चढ़ने की कोशिश करते नजर आए. दरवाजों पर भी इतनी भीड़ है कि उन्हें खोलना तक मुश्किल हो रहा है. पुलिस को भी भीड़ संभालने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

वाराणसी जंक्शन पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है. दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु समेत कई शहरों से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं. भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता के मुताबिक, यहां लगे 180 CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है. प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और स्टेशन के बाहर आने-जाने वाले रास्तों पर खास नजर रखी जा रही है.

रेलवे ने चलाईं 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

उत्तर रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं. भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं. रेलवे का मकसद है कि छठ मनाने घर जा रहे लोगों को सफर में कम से कम परेशानी हो.



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