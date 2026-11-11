केरलम: आंगनवाड़ी में ऐसी सजा! पैंट में पेशाब करने पर 3 साल के मासूम को पीटा, कान मरोड़े

केरल के कोल्लम जिले से सामने आए एक मामले ने बच्चों की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि यहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तीन साल के मासूम को सिर्फ इसलिए पीट डाला, क्योंकि उसने अपना पैंट में पेशाब कर दिया था. आरोप है कि कार्यकर्ता ने बच्चे के हाथ पर मारा और उसके कान जोर से मरोड़े.

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बच्चे के माता-पिता का कहना है कि इस घटना के बाद से वह गहरे मानसिक तनाव में है. मामला सामने आने के बाद केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केस दर्ज कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

यह घटना कोल्लम जिले के कुलमाडा स्थित आंगनवाड़ी नंबर 98 की बताई जा रही है. आयोग को दी गई शिकायत के मुताबिक, तीन साल का बच्चा आंगनवाड़ी में था, तभी उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया. आरोप है कि इस बात से नाराज होकर वहां काम करने वाली कार्यकर्ता ने बच्चे के हाथ पर पिटाई की और उसके कान जोर से मरोड़ दिए.

माता-पिता ने शिकायत में बताया कि इस घटना का बच्चे पर गहरा असर पड़ा है. वह मानसिक रूप से काफी परेशान है. परिवार के मुकाबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

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आयोग को सौंपे चोट के सबूत

मामले को गंभीर बताते हुए बच्चे के परिवार ने शिकायत के साथ अस्पताल के रिकॉर्ड, डॉक्टर की रिपोर्ट और चोटों की तस्वीरें भी जमा की हैं. इन दस्तावेजों को शिकायत का हिस्सा बनाया गया है.

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में कार्रवाई करते हुए कोल्लम ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक, परिपल्ली थाने के प्रभारी, जिला बाल विकास अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी से जवाब मांगा है.

अब अधिकारियों से मांगा गया जवाब

आयोग ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले पर सफाई देने को कहा है. अब यह पता लगाया जाएगा कि आंगनवाड़ी में बच्चे के साथ क्या हआ और आरोपों में कितनी सच्चाई है.

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