scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरलम: आंगनवाड़ी में ऐसी सजा! पैंट में पेशाब करने पर 3 साल के मासूम को पीटा, कान मरोड़े

केरल के कोल्लम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर तीन साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटने का आरोप है, क्योंकि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था. बच्चे के माता-पिता का कहना है कि घटना के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान है. मामला अब बाल अधिकार आयोग तक पहुंच गया है.

Advertisement
X
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मासूम को पीटने का आरोप लगा है (Representational)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मासूम को पीटने का आरोप लगा है (Representational)

केरल के कोल्लम जिले से सामने आए एक मामले ने बच्चों की देखभाल करने वाली आंगनवाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि यहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तीन साल के मासूम को सिर्फ इसलिए पीट डाला, क्योंकि उसने अपना पैंट में पेशाब कर दिया था. आरोप है कि कार्यकर्ता ने बच्चे के हाथ पर मारा और उसके कान जोर से मरोड़े. 

बच्चे के माता-पिता का कहना है कि इस घटना के बाद से वह गहरे मानसिक तनाव में है. मामला सामने आने के बाद केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केस दर्ज कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

यह घटना कोल्लम जिले के कुलमाडा स्थित आंगनवाड़ी नंबर 98 की बताई जा रही है. आयोग को दी गई शिकायत के मुताबिक, तीन साल का बच्चा आंगनवाड़ी में था, तभी उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया. आरोप है कि इस बात से नाराज होकर वहां काम करने वाली कार्यकर्ता ने बच्चे के हाथ पर पिटाई की और उसके कान जोर से मरोड़ दिए.

सम्बंधित ख़बरें

The VD Satheesan-led Kerala government has ordered inspections of petrol pumps across four districts to check for excess ethanol blending. (File/ India Today-edit)
केरल पहुंचा E20 विवाद, पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत एथेनॉल होने का दावा
Neelakurinji flowers in Western Ghats
प्रकृति की बदली चाल: 12 साल में खिलने वाला नीलकुरिंजी समय से पहले क्यों खिला?
At 15 months, Maya also requires careful feeding and constant attention
केरलम से जामनगर एयरलिफ्ट की जा रही 15 महीने की हथिनी माया
Mini Cooper Crash BMW Technical Report
Mini Cooper Accident: टक्कर के वक्त 144 kmph थी कार की रफ्तार
Supreme Court, CJI Surya Kant, Kerala Congress, Contempt Notice
CJI पर पोस्ट को लेकर SC सख्त, केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को नोटिस

माता-पिता ने शिकायत में बताया कि इस घटना का बच्चे पर गहरा असर पड़ा है. वह मानसिक रूप से काफी परेशान है. परिवार के मुकाबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में टोल पर परिवार से मारपीट, NHAI ने एजेंसी पर लगाया 15 लाख जुर्माना

आयोग को सौंपे चोट के सबूत

मामले को गंभीर बताते हुए बच्चे के परिवार ने शिकायत के साथ अस्पताल के रिकॉर्ड, डॉक्टर की रिपोर्ट और चोटों की तस्वीरें भी जमा की हैं. इन दस्तावेजों को शिकायत का हिस्सा बनाया गया है.

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में कार्रवाई करते हुए कोल्लम ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक, परिपल्ली थाने के प्रभारी, जिला बाल विकास अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी से जवाब मांगा है.

अब अधिकारियों से मांगा गया जवाब

आयोग ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले पर सफाई देने को कहा है. अब यह पता लगाया जाएगा कि आंगनवाड़ी में बच्चे के साथ क्या हआ और आरोपों में कितनी सच्चाई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली बताकर बांग्लादेश की गंदगी दिखाई, अब चीनी व्लॉगरों पर विदेश मंत्रालय ने दिया रिएक्शन |
    'नौजवानों के सपनों का होता था सौदा', बोले CM योगी, 1146 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र |
    Lemon Coriander Soup Recipe: सर्दियों में बनाकर पिएं रेस्टोरेंट जैसा चटपटा नींबू-धनिया का सूप, बेहद आसान है रेसिपी |
    कम बजट में यूनिक लुक का फॉर्मूला, Gen Z को क्यों पसंद आ रही थ्रिफ्ट शॉपिंग? |
    रील बनाने के लिए हाथ में पकड़ा स्काई शॉट पटाखा, वहीं फट गया... 5 घंटे तक चला ऑपरेशन, युवक के लगे 72 टांके |
    ₹1.34 लाख वाला iPhone 17 Pro अब ₹54,990 में! जानिए पूरा ऑफर |
    'हर किसान का खेत ही प्रयोगशाला है', ICAR चीफ मांगी लाल जाट ने समझाया खेती का नया मॉडल |
    धान का कटोरा, मुगलसराय की पहचान और सियासत में बड़ा उलटफेर; जानिए चंदौली जिले की पूरी कहानी |
    गाय-भैंसों को क्यों खिलाते हैं नमक? जानिए ऐसा करने से क्या होता है |
    इटावा: भैया दूज पर बहन कमला देवी के घर पहुंचे शिवपाल यादव, तिलक के दौरान दोनों हुए भावुक
    Advertisement