'नौजवानों के सपनों का होता था सौदा', बोले CM योगी, 1146 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को सम्मान देना और संकट की घड़ी में अन्नदाता के परिवारों को संबल प्रदान करना डबल इंजन सरकार का संकल्प है.

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मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी वितरित की जाएगी.

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2017 से पहले नौजवानों के सपनों का होता था सौदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश में बदली हुई कार्य-संस्कृति का प्रमाण है. अब युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं और संकट में फंसे किसान परिवारों को सम्मान के साथ सहायता दी जा रही है. उन्होंने 2017 से पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी. तब नौजवानों के सपनों का सौदा होता था और संकट में घिरे अन्नदाता किसान परिवार सहायता के लिए दर-दर भटकते थे.

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सरकारी नौकरी में सिफारिश नहीं, योग्यता का सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की कार्य-संस्कृति को बदला है. आज सरकारी नौकरी में सिफारिश नहीं, बल्कि योग्यता का सम्मान होता है. वहीं, दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को संकट की घड़ी में सरकार का संबल मिलता है.

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मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में चयनित सभी युवाओं को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा को अवसर देने और संकटग्रस्त किसान परिवारों को सहायता पहुंचाने के अपने संकल्प पर काम कर रही है.

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