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Lemon Coriander Soup Recipe: सर्दियों में बनाकर पिएं रेस्टोरेंट जैसा चटपटा नींबू-धनिया का सूप, बेहद आसान है रेसिपी

सर्दियों में गरमागरम और स्वादिष्ट सूप पीने का मजा ही अलग है. अगर आप टमाटर और स्वीट कॉर्न सूप से बोर हो गए हैं, तो लेमन कोरिएंडर सूप ट्राई करें. ताजी धनिया, नींबू, सब्जियों और पनीर से बनने वाला यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी है.

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धनिया सूप बहुत हेल्दी होता है. (PHOTO:AI)
धनिया सूप बहुत हेल्दी होता है. (PHOTO:AI)

Lemon Coriander Soup Recipe: सर्दियों के मौसम में गरमागरम सूप पीने का मजा ही अलग होता है. ठंड के दिनों में लोग अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना पसंद करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हों. अगर आप भी रोजाना एक जैसा टमाटर या स्वीट कॉर्न सूप पीकर बोर हो गए हैं, तो इस बार लेमन कोरिएंडर सूप ट्राई कर सकते हैं.

लेमन कोरिएंडर सूप स्वाद में हल्का खट्टा, चटपटा और खुशबूदार होता है. इसे ताजी हरी धनिया पत्ती, नींबू के रस और कई तरह की सब्जियों से तैयार किया जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसमें पनीर भी डाला जाता है, जिससे सूप में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है. यह सूप बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता और आप इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के लिए सामग्री

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1 कप बारीक कटी हुई मिक्स सब्जियां

  • आधा कप पनीर के छोटे टुकड़े
  • 3 कप वेजिटेबल स्टॉक
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक
  • 3-4 लहसुन की कलियां
  • 2 बड़े चम्मच बारीक कटी धनिया की डंठल
  • आधा कप बारीक कटी हरी धनिया पत्ती
  • 1-2 बड़े चम्मच नींबू का रस
  • एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • आधा छोटा चम्मच चीनी
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर
  • 2 बड़े चम्मच पानी

कैसे बनाएं लेमन कोरिएंडर सूप?

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  1. सबसे पहले वेजिटेबल स्टॉक तैयार करें. इसके लिए गाजर, पत्तागोभी और दूसरी सब्जियों के साफ बचे हुए टुकड़ों को पानी में डालें. इसमें कुछ साबुत मसाले डालकर लो फ्लेम पर उबालें. जब सब्जियों का स्वाद पानी में अच्छी तरह आ जाए, तो इसे छानकर अलग रख दें.
  2. अब गाजर, पत्तागोभी और शिमला मिर्च को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. आप चाहें तो सब्जियों को चॉपर की मदद से भी काट सकते हैं. इसके बाद अदरक, लहसुन और हरी धनिया की डंठल भी बारीक काट लें.
  3. एक पैन या गहरे बर्तन में तेल गर्म करें. इसमें अदरक, लहसुन और धनिया की डंठल डालकर कुछ देर भूनें. जब इनसे अच्छी खुशबू आने लगे, तो तैयार वेजिटेबल स्टॉक डाल दें और उबाल आने दें.
  4. अब इसमें कटी हुई गाजर, पत्तागोभी और शिमला मिर्च डालें. साथ ही काली मिर्च, नमक और थोड़ी चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े डाल दें.
  5. सब्जियों को करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं, ताकि वे हल्की नरम हो जाएं और उनका रंग भी बना रहे. अब एक छोटी कटोरी में कॉर्नफ्लोर और पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इस घोल को धीरे-धीरे सूप में डालें और लगातार चलाते रहें. इससे सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा.
  6. आखिर में बारीक कटी हरी धनिया पत्ती और नींबू का ताजा रस डालें. इसे अच्छी तरह मिलाकर गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि नींबू डालने के बाद सूप को ज्यादा देर तक न उबालें. आपका गरमागरम लेमन कोरिएंडर सूप तैयार है.

लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के खास टिप्स

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  • सूप में ताजी धनिया पत्ती और उसकी डंठल जरूर इस्तेमाल करें. डंठल में भी अच्छी खुशबू और स्वाद होता है.
  • नींबू का रस हमेशा आखिर में डालें, इससे सूप का ताजा और खट्टापन बना रहता है.
  • सब्जियों को बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना उनका रंग और हल्का कुरकुरापन खत्म हो सकता है.
  • पनीर की जगह आप सिल्कन टोफू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
  • अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद है, तो कॉर्नफ्लोर की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं.

इस सूप को शाम के नाश्ते या रात के खाने से पहले गरमागरम परोस सकते हैं. इसमें सब्जियों से फाइबर, पनीर से प्रोटीन और नींबू से विटामिन C मिलता है. स्वाद और पोषण से भरपूर यह सूप सर्दियों के मेन्यू में शामिल करने के लिए अच्छा ऑप्शन है.

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