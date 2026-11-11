दिल्ली बताकर बांग्लादेश की गंदगी दिखाई, अब चीनी व्लॉगरों पर विदेश मंत्रालय ने दिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर भारत की छवि को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर अब विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के स्लम इलाकों में कुछ चीनी व्लॉगर और लाइवस्ट्रीमर महीनों से वीडियो बना रहे थे. हैरानी की बात यह है कि इन वीडियो में ढाका की गलियों और बस्तियों को 'नई दिल्ली' बताया जा रहा था. वीडियो में भारत की गरीबी, साफ-सफाई और रहन-सहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी किए जाने की बात सामने आई है.

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विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

मंगलवार, 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय की नियमित मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस मामले पर सवाल पूछा गया. उन्होंने कहा कि किसी देश की गलत तस्वीर पेश करने की ऐसी कोशिशें दुर्भाग्यपूर्ण हैं.

जायसवाल ने कहा कि ढाका के हिस्सों को दिल्ली बताने और गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश से ऐसा करने वालों और उनके पीछे मौजूद लोगों की विश्वसनीयता ही कमजोर होती है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की.

ढाका की गलियां, लेकिन कैमरे पर बताया 'नई दिल्ली'

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गतिविधि ढाका के उत्तरा सेक्टर-12 और उसके आसपास के टेकपारा इलाके में देखी गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई चीनी नागरिक यहां लगातार वीडियो बना रहे थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्लॉगर गलियों में दो मोबाइल फोन लेकर घंटों लाइवस्ट्रीम करते थे. कुछ मामलों में उनके लोगों के घरों के अंदर जाकर वीडियो बनाने के आरोप भी सामने आए हैं. स्थानीय निवासियों ने इस पर नाराजगी जताई है.

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देखें ये रिपोर्ट

चीन के व्लॉगर्स की भारत को बदनाम करने की चाल! बांग्लादेश की झुग्गियों को भारत का हिस्सा बताया सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो चीन का प्रोपेगेंडा! #ChinaVlogger #India #Bangladesh #ATVideo #BlackAndWhiteOnAajTak | @anjanaomkashyap https://t.co/9IfPEurbxj — AajTak (@aajtak) November 10, 2026

वीडियो में भारत की गरीबी बताकर दिखाया गया ढाका?

रिपोर्ट्स में एक चीनी महिला का उदाहरण दिया गया है, जिसने ढाका के एक इलाके में लाइवस्ट्रीम करते हुए उसे 'नई दिल्ली' बताया. उसके वीडियो में वहां के घरों को गंदा और पिछड़ा बताया गया और भारत की साफ-सफाई तथा कानून-व्यवस्था को लेकर भी टिप्पणियां की गईं.

एक अन्य वीडियो में ढाका के टेकपारा इलाके की चाय की दुकानों को दिखाते हुए भारत के बारे में आपत्तिजनक दावा किए जाने की रिपोर्ट है. इन वीडियो की सामग्री का इस्तेमाल चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा था.

आखिर ये लोग ढाका में वीडियो क्यों बना रहे थे?

बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम आलो' से बातचीत में एक चीनी नागरिक ने दावा किया कि लाइवस्ट्रीमिंग प्रोडक्ट प्रमोशन से जुड़ी थी और वीचैट पर की जा रही थी. एक स्थानीय गाइड ने बताया कि चीनी नागरिक डोयिन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो पोस्ट करके कमाई करते थे.यही वजह है कि इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर मकसद सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन था, तो ढाका के इन इलाकों को दिल्ली बताकर क्यों पेश किया गया.

घरों में घुसकर शूटिंग का भी आरोप

स्थानीय लोगों ने सिर्फ गलत लोकेशन बताने पर ही आपत्ति नहीं जताई. कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि व्लॉगर बिना अनुमति उनके घरों में घुसकर शूटिंग करते थे. कुछ लोगों ने तो घर के अंदर और बाथरूम तक में कैमरा ले जाने की शिकायत की.एक स्थानीय महिला ने बांग्लादेशी मीडिया से कहा कि जब कोई अचानक घर में घुसकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, तो यह बेहद असहज स्थिति होती है.

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सोशल मीडिया पर क्यों बढ़ी चिंता?

इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर गलत लोकेशन और भ्रामक वीडियो के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है. किसी दूसरे देश की तस्वीरों को भारत के नाम से पेश करने से दर्शकों के सामने गलत धारणा बन सकती है.



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