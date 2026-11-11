'हर किसान का खेत ही प्रयोगशाला है', ICAR चीफ मांगी लाल जाट ने समझाया खेती का नया मॉडल

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: खेती में वैज्ञानिक शोध और नई तकनीकों का असली फायदा तभी है, जब वे सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचें. लेकिन क्या किसानों तक तकनीक पहुंचाने के लिए सिर्फ प्रयोगशालाओं में रिसर्च करना काफी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट का मानना है कि अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हर किसान का खेत ही एक प्रयोगशाला है और इसे लिविंग लैबोरेटरी (Living Laboratory) और लर्निंग लैबोरेटरी (Learning Laboratory) के रूप में विकसित करना होगा.

और पढ़ें

दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के पहले दिन यानी 11 नवंबर को डॉ. मांगी लाल जाट ने 'खेतों तक पहुंचती प्रयोगशाला' सत्र को संबोधित किया. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक ने कहा कि खेती में शोध और किसानों के बीच संवाद बेहद जरूरी है. प्रयोगशालाओं में तैयार समाधान सीधे किसानों पर थोपने के बजाय उनकी जरूरतों और खेतों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर काम करना होगा.

हर किसान का खेत बनेगा लिविंग लैबोरेटरी

डॉ. मांगी लाल जाट ने कहा कि अब सिर्फ प्रयोगशालाओं को खेतों तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि खेतों को ही प्रयोगशाला बनाने की जरूरत है. हर किसान का खेत एक लिविंग लैबोरेटरी और लर्निंग लैबोरेटरी है. इसका मतलब है कि खेत में होने वाले प्रयोगों, किसानों के अनुभवों और वहां की वास्तविक परिस्थितियों से लगातार सीखने की व्यवस्था विकसित की जाए. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में एक्सटेंशन यानी कृषि अनुसंधान और तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है, लेकिन इसमें अभी और सुधार की जरूरत है. खेती से जुड़ी नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का तरीका एकतरफा नहीं होना चाहिए.

Advertisement

क्या है डबल लूप लर्निंग, क्यों बताया जरूरी?

अपने संबोधन में डॉ. मांगी लाल जाट ने 'डबल लूप लर्निंग' (Double Loop Learning) की अवधारणा पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि खेती में सिर्फ एकतरफा सीखने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. आमतौर पर प्रयोगशालाओं में शोध होता है और फिर उसके नतीजे किसानों तक पहुंचाए जाते हैं. लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार यह समझने की कोशिश नहीं होती कि किसान की असली जरूरत क्या है और खेत की परिस्थितियां कैसी हैं.

डबल लूप लर्निंग में वैज्ञानिकों और किसानों के बीच लगातार संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान होता है. इसमें वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं को समझते हैं और किसान भी नए प्रयोगों और तकनीकों से मिले अनुभव साझा करते हैं. इस तरह शोध और खेती के बीच दोनों तरफ से सीखने की प्रक्रिया चलती है. डॉ. जाट के मुताबिक, प्रयोगशाला और खेत यानी लैब और लैंड को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी यही संवाद और सहभागिता है. इससे कृषि अनुसंधान को वास्तविक जरूरतों के मुताबिक तैयार करने में मदद मिल सकती है.

किसानों के अनुभव को रिसर्च में मिले जगह

डॉ. मांगी लाल जाट ने अपने संबोधन में किसान समुदाय की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े मंच किसानों और विशेषज्ञों को अपने अनुभव साझा करने का मौका देते हैं. ऐसे आयोजनों से खेती की वास्तविक चुनौतियों को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद मिलती है. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को इस आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद भी दिया. उनके मुताबिक, देश-विदेश के विशेषज्ञों और किसानों का एक मंच पर आना कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है.

---- समाप्त ----