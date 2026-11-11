₹1.34 लाख वाला iPhone 17 Pro अब ₹54,990 में! जानिए पूरा ऑफर

Apple का महंगा iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए Reliance Digital एक खास ऑफर लेकर आया है. कंपनी के स्टोर पर iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की इफेक्टिव कीमत 54,990 रुपये बताई जा रही है. वहीं, iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल 66,990 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर मिल सकता है.

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कैसे 1.34 लाख रुपये वाला iPhone 54,990 रुपये में मिल रहा है?

Reliance Digital के ऑफर के मुताबिक, iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है. स्टोर पर इसका खास ऑफर प्राइस 1,22,990 रुपये बताया गया है. इसके बाद 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलता है. इन दोनों ऑफर के बाद फोन की कीमत 1,09,990 रुपये रह जाती है.

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अब इसमें पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू भी घटाई जाती है. इस ऑफर की में पुराने iPhone 15 Pro की 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू शामिल की गई है. इसे घटाने के बाद iPhone 17 Pro की इफेक्टिव कीमत 54,990 रुपये हो जाती है. इस तरह कुल बचत 79,910 रुपये तक दिखाई जा रही है.

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iPhone 17 Pro Max भी हुआ सस्ता

इस ऑफर में Apple का बड़ा मॉडल iPhone 17 Pro Max भी शामिल है. इसके 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है. Reliance Digital इसे 1,34,990 रुपये के खास ऑफर प्राइस पर दे रहा है. इसके बाद 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलता है. इन फायदों के बाद कीमत 1,21,990 रुपये रह जाती है.

अगर कस्टमर को पुराने iPhone 15 Pro के बदले 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू मिलती है, तो Pro Max की प्रभावी कीमत 66,990 रुपये हो जाती है. यानी इस मॉडल पर भी बड़ी बचत का दावा किया जा रहा है. लेकिन यहां भी 66,990 रुपये की कीमत पुराने फोन के एक्सचेंज और बाकी ऑफर की शर्तें पूरी होने पर ही मिलेगी.

आपके पुराने फोन की कीमत तय करेगी असली डील

इस ऑफर में सबसे अहम रोल आपके पुराने स्मार्टफोन की है. 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू हर फोन पर नहीं मिलेगी. यह कीमत iPhone 15 Pro को आधार बनाकर की गई गणना में शामिल है. अगर आपके पास कोई दूसरा iPhone या Android फोन है, तो उसकी कीमत अलग हो सकती है.

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उदाहरण के लिए, अगर आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू 55,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये तय होती है, तो iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत 54,990 रुपये नहीं रह जाएगी. बाकी ऑफर समान रहने पर आपको करीब 89,990 रुपये चुकाने होंगे.

क्या बिना पुराना फोन दिए भी मिलेगा डिस्काउंट?

अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो 54,990 रुपये में iPhone 17 Pro मिलने की उम्मीद न करें. इस कीमत में 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू पहले से जोड़ी गई है. बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिलने के बाद भी फोन की कीमत 1,09,990 रुपये बैठती है. यानी पुराने फोन की कीमत घटाने से पहले ग्राहक को इतनी रकम का हिसाब रखना चाहिए.

Reliance Digital के ऑफर में 12 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी दिया जा रहा है. iPhone 17 Pro के लिए ईएमआई करीब 4,833 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है, जबकि iPhone 17 Pro Max के लिए यह करीब 5,833 रुपये प्रति महीने बताई गई है.

iPhone 17 Pro में क्या मिलता है?

iPhone 17 Pro में Apple का A19 Pro चिपसेट दिया गया है. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक के ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. फोन में पीछे की तरफ तीन 48 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं. इनमें मेन कैमरा, अल्ट्रा-वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है.

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इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ProRes RAW और Apple Log 2 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया है. फोन का डिजाइन एल्युमिनियम यूनिबॉडी का है और इसके फ्रंट में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन मिलता है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो फोन से फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, गेमिंग और दूसरे भारी काम करते हैं.

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