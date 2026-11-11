कम बजट में यूनिक लुक का फॉर्मूला, Gen Z को क्यों पसंद आ रही थ्रिफ्ट शॉपिंग?

आजकल फैशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है. अब कपड़े खरीदने के लिए हर बार बड़े शोरूम या महंगे ब्रांड्स का रुख करना जरूरी नहीं है. जेन जी के बीच थ्रिफ्ट स्टोर्स यानी ऐसी दुकानें, जहां पहले इस्तेमाल किए गए कपड़े और फैशन से जुड़ी चीजें बेची जाती हैं, काफी पसंद की जा रही हैं. यहां कम कीमत में अच्छे कपड़े, पुराने डिजाइन और कई बार ऐसे यूनिक पीस मिल जाते हैं, जो आम दुकानों में आसानी से नहीं दिखते. यही वजह है कि थ्रिफ्ट शॉपिंग अब सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि फैशन का एक नया ट्रेंड बन गई है.

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1. कम कीमत में स्टाइलिश कपड़े- जेन जी के लिए फैशन के साथ बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है. महंगे ब्रांड्स के कपड़े हर बार खरीदना आसान नहीं होता. ऐसे में थ्रिफ्ट स्टोर्स एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आए हैं. यहां कम कीमत में जींस, जैकेट, टी-शर्ट, शर्ट और कई तरह के कपड़े मिल जाते हैं. युवा कम पैसे खर्च करके अपनी पसंद के कई लुक तैयार कर सकते हैं.

2. हर किसी से अलग दिखने की चाह- आज के युवा सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते, बल्कि अपना अलग स्टाइल भी बनाना चाहते हैं. थ्रिफ्ट स्टोर्स में कई ऐसे कपड़े मिलते हैं, जो अब आम दुकानों में नहीं मिलते. यहां पुराने डिजाइन, अलग प्रिंट और यूनिक पैटर्न वाले कपड़े मिल सकते हैं. यही वजह है कि युवाओं को इन दुकानों में कुछ खास खोजने का मौका मिलता है.

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3. विंटेज फैशन का बढ़ता क्रेज- 90s और 2000s का फैशन एक बार फिर लौट रहा है. पुराने जमाने की बैगी जींस, ओवरसाइज्ड जैकेट, ग्राफिक टी-शर्ट और प्रिंटेड शर्ट युवाओं को पसंद आ रही हैं. थ्रिफ्ट स्टोर्स में इस तरह के कपड़े आसानी से मिल सकते हैं. कई युवा पुराने कपड़ों को नए तरीके से स्टाइल करके अपना लुक तैयार कर रहे हैं.

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4. सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा- फैशन इंडस्ट्री में कपड़ों का प्रोडक्शन और उन्हें जल्दी-जल्दी बदलने का चलन पर्यावरण पर असर डालता है. ऐसे में पुराने कपड़ों को दोबारा खरीदना और इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है. जेन जी अब खरीदारी करते वक्त ये भी सोचते हैं कि उनकी पसंद का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा. थ्रिफ्ट शॉपिंग से कपड़ों की लाइफ बढ़ती है और उन्हें बेकार होने से बचाया जा सकता है.

5. सोशल मीडिया ने बढ़ाई पॉपुलैरिटी- इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पर थ्रिफ्ट शपिंग से जुड़े वीडियो काफी देखे जाते हैं. कई युवा अपने थ्रिफ्ट हॉल्स, यानी कम कीमत में खरीदे गए कपड़ों की झलक शेयर करते हैं. इसके अलावा, पुराने कपड़ों को नए लुक में बदलने वाले वीडियो भी लोगों को आकर्षित करते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को देखकर दूसरे युवा भी थ्रिफ्ट स्टोर्स में खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं.

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इस तरह थ्रिफ्ट स्टोर्स जेन जी के लिए सिर्फ सस्ते कपड़े खरीदने की जगह नहीं रह गए हैं. यहां उन्हें कम बजट में यूनिक फैशन, पुराने ट्रेंड और अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े चुनने का मौका मिलता है. हालांकि, थ्रिफ्ट शॉपिंग करते वक्त कपड़ों की क्वालिटी, सफाई, साइज और उनकी हालत जरूर जांचनी चाहिए.

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